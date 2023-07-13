Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, görev süresinin dolmasının ardından geçici hükümete devredilecek
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, koalisyon hükümetinin görev süresini doldurmasının ardından Ağustos 2023'te ülkeyi yönetme sorumluluğunun geçici hükümete devredileceğini söyledi. Şerif, Ulusal Meclisin feshedileceğini belirterek, seçimlerin Ekim veya Kasım 2023'te yapılacağını ifade etti.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, koalisyon hükümetinin görev süresini doldurmasının ardından Ağustos 2023'te ülkeyi yönetme sorumluluğunun geçici hükümete devredileceğini söyledi.
Geo News televizyonundaki habere göre, Şerif, yaptığı açıklamada, koalisyon hükümetinin görev süresinin gelecek ay dolacağını kaydetti.
Şerif, Ağustos 2023'te Ulusal Meclisin feshedileceğini belirterek, ülkeyi yönetme sorumluluğunun geçici hükümete devredileceğini ifade etti.
Başbakan Şerif, başkent İslamabad'da bir etkinlikte dün yaptığı açıklamada, koalisyon hükümetinin görev süresinin 14 Ağustos'ta dolacağını ifade etmişti.
Genel seçim tarihinin Seçim Komisyonu tarafından ilan edileceğini belirten Şerif, seçimlerin Ekim veya Kasım 2023'te yapılacağını dile getirmişti.
Pakistan'da genel seçimler Ulusal Meclisin görev süresini doldurmasının ardından 60 gün içerisinde gerçekleştiriliyor. Fakat hükümet, görev süresi dolmadan Ulusal Meclisi feshederse genel seçimler parlamentonun feshedilmesinin ardından 90 gün içerisinde yapılıyor.
Koalisyon hükümeti, daha önce genel seçimlerin ve eyalet seçimlerinin 8 Ekim 2023'te aynı gün yapılacağını duyurmuştu.
Son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmıştı
Pakistan'da son genel seçimler, 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.
Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.
Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmişti.