Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, genel seçimlerin ekim veya kasım ayında düzenleneceğini açıkladı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, koalisyon hükümetinin görev süresinin 14 Ağustos'ta sona ereceğini ve genel seçimlerin ekim veya kasım ayında yapılacağını söyledi. Seçim tarihinin Seçim Komisyonu tarafından ilan edileceğini belirten Şerif, koalisyon hükümeti ortağı Pakistan Halk Partisi'nin Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinin feshedilmesi teklifinde bulunduğunu da ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, koalisyon hükümetinin görev süresinin 14 Ağustos'ta sona ereceğini, genel seçimlerin ekim veya kasım ayında düzenleneceğini söyledi.

Geo News televizyonundaki habere göre, Şerif, başkent İslamabad'da bir etkinlikte yaptığı açıklamada, koalisyon hükümetinin görev süresinin 14 Ağustos'ta dolacağını ifade etti.

Şerif, genel seçim tarihinin Seçim Komisyonu tarafından ilan edileceğini ve seçimlerin Ekim veya Kasım 2023'te yapılacağını dile getirdi.

Pakistan'da genel seçimler Ulusal Meclis'in görev süresini doldurmasının ardından 60 gün içerisinde gerçekleştiriliyor. Fakat hükümet, görev süresi dolmadan Ulusal Meclis'i feshederse genel seçimler parlamentonun feshedilmesinin ardından 90 gün içerisinde yapılıyor.

Koalisyon hükümeti ortaklarından Pakistan Halk Partisi, Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinin 8 Ağustos'ta feshedilmesi teklifinde bulunmuştu.

Koalisyon hükümeti, daha önce genel seçimlerin ve eyalet seçimlerinin 8 Ekim 2023'te aynı gün yapılacağını duyurmuştu.

Son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmıştı

Pakistan'da son genel seçimler, 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmişti.