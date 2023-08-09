Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı'ndan Ulusal Meclisi feshetmesini talep etti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bu yıl yapılması planlanan genel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Arif Alvi'den Ulusal Meclisi feshetmesini talep etti. Başbakan Şerif, görev süresi 12 Ağustos'ta dolacak olan Ulusal Meclis'in feshedilmesiyle genel seçimlere zemin hazırlamak istiyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bu yıl yapılması planlanan genel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Arif Alvi'den Ulusal Meclisi feshetmesini talep etti.

Pakistan basınındaki haberlere göre, Başbakan Şerif, bu yıl yapılması planlanan genel seçimlere zemin hazırlamak için Cumhurbaşkanı Alvi'ye görev süresi 12 Ağustos'ta dolacak olan Ulusal Meclisi feshetmesi tavsiyesini resmi olarak yaptı.

Alvi, 48 saat içerisinde tavsiye kararını onaylamazsa Ulusal Meclis kendiliğinden feshedilmiş olacak.

Pakistan Anayasası'na göre Ulusal Meclis görev süresi dolduğunda feshedilirse, takip eden 60 gün içerisinde genel seçimlerin yapılması gerekiyor.

Ancak Ulusal Meclis görev süresi dolmadan feshedilirse, genel seçimlerin yapılması için gereken süre 90 güne çıkıyor.

Meclisin 12 Ağustos'tan önce feshedilmesi halinde genel seçimlerin, geçici hükümet yönetiminde Kasım 2023 gibi yapılması bekleniyor.

Fakat genel seçimler için henüz netleşmiş bir tarih söz konusu değil.

İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, başkent İslamabad'da dün yaptığı açıklamada, yeni nüfus sayımına göre, seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesi halinde Seçim Komisyonu'nun, genel seçimleri Şubat veya Mart 2024'e erteleyebileceğini söylemişti.

Geçici hükümet başbakanı henüz netleşmedi

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümet başbakanının kim olacağını belirlemek için yarın Başbakan Şerif ve ana muhalefet lideri Raja Riaz'ın bir araya gelmesi bekleniyor.

Geçici hükümet başbakanı belirlenene kadar Başbakan Şerif, görevini sürdürecek.

Son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmıştı

Pakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmişti.