Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, BM Genel Kurulu'nda Filistin ve İklim Değişikliği Üzerine Konuştu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD'nin New York şehrinde gerçekleştirilen 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki açıklamasında, "Filistin artık İsrail zincirleri altında esir kalamaz, tam güçle özgürleştirilmesi gerekli" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD'nin New York şehrinde gerçekleştirilen 80. BM Genel Kurulu'nda uluslararası topluma hitap etti. Sözlerine İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgali ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayarak başlayan Şerif Gazze'deki savaşı, "zamanımızın en yürek parçalayıcı trajedilerinden biri" olarak nitelendirdi. Şerif, İsrail'in Batı Şeria'yı işgalini ve bölgedeki yasa dışı İsrailli yerleşim yerlerini de kınayarak, "Filistin artık İsrail zincirleri altında esir kalamaz, Filistin'in tam güçle ve tam kararlılıkla özgürleştirilmesi gerekli" ifadelerini kullandı.

Şerif ayrıca, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Hind Rajab'ı hatırlattı. Pakistan Başbakanı Şerif, "İsrail'in şiddetli saldırılarına karşı hayatta kalma mücadelesi veren küçük Hind'in titreyen sesini hepimiz duymuştuk. O çocuğun, kendi çocuğunuz olduğunu hayal edebiliyor musunuz?" ifadelerini kullanarak, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi çağrısını yineledi. Şerif'in ifadeleri salonda alkışlarla karşılandı.

"Hindistan'a ait 7 savaş uçağı düşürdük"

Şerif, geçtiğimiz aylarda Hindistan ve Pakistan arasında gerçekleşen çatışmalara da değindi. Şerif, açıklamasında, Mayıs ayında Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırısına gerçekleştirdikleri misillemenin Pakistan'ın meşru müdafaa hakkı olduğunu aktardı.

Şerif, Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının, Hindistan'a ait 7 savaş uçağını düşürdüğünü de belirterek, "Şahinlerimiz havalandı ve Hint savaş uçaklarını hurdaya çevirdi. Kahraman silahlı kuvvetlerimiz olağanüstü bir profesyonellik, cesaret ve zeka ile yürüttükleri bir operasyonla düşmanın saldırısını püskürttü" ifadelerini kullandı. Şerif ayrıca, Pakistan'ın Hindistan ile diyaloğa hazır olduğunu belirtirken, Hindistan'ın Nisan ayında İndus Suları Antlaşması'nı da askıya almasını da kınadı.

İklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekti

Pakistan Başbakanı açıklamasında ayrıca ülkesinin bir kez daha yıkıcı sellerle karşı karşıya kaldığını belirterek, uluslararası toplumu artan iklim felaketlerin konusunda uyardı. Şerif, "Pakistan 2022 yılında birçok can kaybı ve 34 milyar dolar değerinde maddi hasara neden olan devasa büyüklükte şiddetli sellerle karşı karşıya kalmıştı" ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şerif, ülkesinin bu yıl da benzer büyüklükte afetlere maruz kaldığını belirterek, şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanların birçok köyü vurduğunu, milyonlarca kişinin yerinden olmasına neden olduğunu aktardı. Şerif, söz konusu afetleri, "iklim değişikliğinin neden olduğu kayıp ve zararların çarpıcı örnekleri" olarak nitelendirdi. Pakistan Başbakanı ayrıca, "Pakistan, küresel emisyonların yıllık olarak yüzde 1'inden daha azına katkıda bulunuyor, ancak iklim değişikliğinin acımasız etkileri ve çamurlu dalgalarıyla yüzleşmeye devam ediyor" dedi. - NEW YORK