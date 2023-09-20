Pakistan Başbakanı İran ile Ekonomik İlişkileri Güçlendirmek İstiyor

Pakistan Başbakanı Anvarul Hak Kakar, İran ile özellikle ekonomik alanda ilişkileri daha da güçlendirme kararlılığını yineledi. Kakar, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki kardeşçe ilişkileri vurguladı ve bölgesel barış ve refahın ortak hedeflerini desteklemek için işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Pakistan'da geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, İran ile özellikle ekonomik alanda ilişkileri daha da güçlendirme kararlılığını yineledi.

Radio Pakistan'daki habere göre, ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde, Başbakan Kakar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Görüşmede, Pakistan ile İran arasındaki kardeşçe ilişkilere değinen Kakar, İran ile özellikle ekonomik alanda ilişkileri daha da güçlendirme kararlılığını yineledi.

Kakar, iki ülke arasındaki Pişin-Mend Sınır Kapısı'nda Mayıs 2023'te açılan sınır pazarının sadece huduttaki bölgelere ekonomik katkı sunmadığını, aynı zamanda iki ülke halkının iyiliği için birlikte çalışmanın somut bir örneği olduğunu vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin, ülkesinin komşularına öncelik veren politikasının Pakistan'ın bölgesel kalkınma ve bağlantı vizyonuyla tamamen uyum sağladığını belirten Kakar, her iki ülkenin de daha fazla ticaret ve gelişmiş bölgesel bağlantı yoluyla, bölgesel barış ve refahın ortak hedeflerini desteklemek için benzersiz coğrafi konumlarından yararlanmalarının önemine işaret etti.