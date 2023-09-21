Pakistan Başbakanı iklim finansmanı taahhütlerini hatırlattı

Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, iklim değişikliği tehdidine karşı gelişmiş ülkelerin iklim finansmanı taahhütlerini yerine getirmesinin önemine işaret etti. Kakar, ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlalleri hakkında bilgi verdi ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını talep etti.

Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, iklim değişikliği tehdidine karşı gelişmiş ülkelerin iklim finansmanı taahhütlerini yerine getirmesinin önemine işaret etti.

Radio Pakistan'daki habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Pakistan geçici hükümet Başbakanı Kakar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kakar, iklim değişikliği tehdidine karşı gelişmiş ülkelerin iklim finansmanı taahhütlerini yerine getirmesinin önemine dikkati çekti.

Kakar, geçen yıl yaşanan sel felaketinde Pakistan'a destek amacıyla Cenevre'de düzenlenen Uluslararası İklime Dirençli Pakistan Konferansı'nda Guterres'in çabalarına teşekkür etti.

"Cammu Keşmir'de insan hakları ihlalleri" vurgusu

Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü "yasa dışı ve tek taraflı" olarak kaldırdığına atıfta bulunan Kakar, "bölgede devam eden insan hakları ihlalleriyle" ilgili Guterres'e bilgi verdi.

Kakar, Cammu Keşmir meselesinin çözümünde BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması çağrısında bulundu.