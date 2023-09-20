Pakistan Başbakanı, Çin ve GDI ile işbirliğini artırmaya istekli

Pakistan Başbakanı Enver el-Hak Kakar, Pakistan'ın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin uygulanması konusunda Çin ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi (GDI) Dostlar Grubu'nun diğer üyeleriyle işbirliğini artırmaya istekli olduğunu söyledi.

İSLAMABAD, 20 Eylül (Xinhua) -- Pakistan'da geçici hükümetin başbakanı Enver el-Hak Kakar, Pakistan'ın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin uygulanması konusunda Çin ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi (GDI) Dostlar Grubu'nun diğer üyeleriyle işbirliğini artırmaya istekli olduğunu söyledi.

Başbakanlık ofisinden Salı günü yapılan açıklamaya göre Kakar, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 78. oturumu sırasında Küresel Kalkınma İnisiyatifi işbirliği hakkındaki üst düzey bir toplantıya katıldı.

Başbakan toplantıda yaptığı açıklamada, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin gerçekleştirilmesine yönelik ilerlemenin, Kovid-19, çatışmalar ve iklim değişikliği gibi krizler yüzünden ciddi aksamalara maruz kaldığını vurguladı.

Açıklamaya göre Kakar, gıda üretimi, altyapı yatırımı, sanayileşme, dirençli sağlık sistemleri ve dijital uçurumun kapatılması gibi kilit önemdeki beş alanda harekete geçilmesinin gerekli olduğunu belirtti.

Pakistan'ın Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni desteklediğini ve bu inisiyatifin uygulanmasında kaydedilen başarıları takdir ettiğini kaydeden Kakar, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin gerçekleştirilmesinde hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Başbakan, kalkınma sürecinin her aşamasında yeterli ve uygun finansmanın önemini vurgulayarak Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin uygulanması için Çin tarafından diğer bir 10 milyar dolarlık fonun kurulacağı haberini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.