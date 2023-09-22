Pakistan Başbakanı Çin'in desteğini vurguladı

Pakistan Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Çin'in ülkenin toprak bütünlüğü, egemenliği ve sosyoekonomik kalkınmasına kararlı desteği sebebiyle memnuniyetini vurguladı. Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) ve ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Kakar ve Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng, ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda kararlılıklarını yineledi.

Pakistan'da geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Çin'in ülkenin toprak bütünlüğü, egemenliği ve sosyoekonomik kalkınmasına kararlı desteği sebebiyle memnuniyetini vurguladı.

Radio Pakistan'daki habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Başbakan Kakar, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng'ı kabul etti.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC), ekonomik ve finansal işbirliği dahil olmak üzere ikili ilişkilerin tüm boyutlarının ele alındığı görüşmede Kakar, Pekin'in Pakistan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve sosyoekonomik kalkınmasına kararlı desteği sebebiyle memnuniyetini vurguladı.

Tartışmalı Cammu Keşmir'de G20 toplantısı düzenlemesine Çin'in kesin şekilde karşı çıkmasının not edildiğini belirten Kakar, bu durumun Pekin'in uluslararası hukuk ve BM kararlarını destekleyen ilkesel duruşunu yansıttığını kaydetti.

Çin'den "demir kardeşler" vurgusu

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han, Pakistan-Çin dostluğunun eşsiz olduğunu ve iki ülke halkları arasındaki derin kardeşlik bağları sayesinde zamanın zorluklarına dayandığını belirtti.

Han, yakın komşu ve demir kardeşler olarak, İslamabad'ın Çin'in komşuluk diplomasisinde önemli bir yer işgal ettiğini ve Pekin'in Pakistan'ın temel çıkarlarını, bu ülke halkının ekonomik kalkınmasını ve refahını korumak için çaba göstermeyi sürdüreceğini vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han, CPEC projelerinin istikrarlı şekilde gelişmesinden de memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İki taraf da çok taraflı forumlarda iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesinde ve CPEC'in Pakistan'ın sosyoekonomik kalkınması için taşıdığı önem konusunda mutabık kalırken, ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda kararlılıklarını yineledi.