Pakistan Bakanı Maldivler ile İşbirliği Yapmaya Kararlı

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Murtaza Solangi, Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü üyesi olarak ülkesinin bölgesel işbirliğini artırmak için Maldivler ile çalışmaya kararlı olduğunu söyledi. Bakan Solangi, Maldivler'de Devlet Başkanı Muhammed Muizzu tarafından kabul edildi ve ikili ilişkiler, ekonomik işbirliği ve büyükelçi ataması gibi konular ele alındı.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Murtaza Solangi, Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütünün (SAARC) üyesi olarak ülkesinin bölgesel işbirliğini artırmak için Maldivler ile çalışmaya kararlı olduğunu söyledi.

Radio Pakistan'daki habere göre, resmi ziyaret kapsamında Maldivler'de bulunan Bakan Solangi, beraberindeki heyetle Devlet Başkanı Muhammed Muizzu tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Pakistan ile Maldivler arasındaki ikili ilişkiler, ekonomik işbirliği ve Maldivler'in İslamabad'a büyükelçi ataması gibi konular ele alındı.

Bakan Solangi, Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütünün üyesi olarak ülkesinin bölgesel işbirliğini artırmak için Maldivler ile çalışmaya kararlı olduğunu ifade etti.

Pakistan'ın Maldivler ile ilişkilerine değer verdiğini belirten Solangi, Muizzu'yu ülkesine davet etti.