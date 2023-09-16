Pakistan Anayasa Mahkemesi Yolsuzlukla Mücadele Yasasındaki Değişiklikleri İptal Etti

Pakistan Anayasa Mahkemesi, bir önceki hükümet tarafından yapılan yolsuzlukla mücadele yasasındaki değişiklikleri iptal ederek, kamu görevlilerine karşı açılan yolsuzluk davalarının yeniden görülmesine hükmetti. Kararla birlikte çok sayıda üst düzey kamu görevlisine karşı yolsuzluk davalarının yeniden başlayacağı belirtiliyor.

Pakistan Anayasa Mahkemesi, bir önceki hükümet tarafından yolsuzlukla mücadele yasasında yapılan değişiklikleri iptal ederek, kamu görevlilerine karşı açılan yolsuzluk davalarının yeniden görülmesine hükmetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı Ömer Ata Bandial'ın da aralarında olduğu mahkeme heyeti, Şahbaz Şerif hükümeti döneminde yapılan yasa değişikliğine karşı eski Başbakan İmran Han'ın itirazını değerlendirdi.

Anayasa Mahkemesi kararında, yolsuzlukla mücadele yasasında yapılan değişikliğin anayasaya aykırı olduğu belirtilerek, geçen sene mahkemelerden geri çekilen veya Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu'na (NAB) iade edilen kamu görevlilerine karşı yolsuzluk davalarının tekrar geri getirildiğini duyurdu.

Eski Başbakan İmran Han'ın avukatı Sohaib Şahin, "1,7 milyon doların altında olan, NAB'a iade edilen veya mahkemelerden geri çekilen tüm davalar yeniden görülecek." dedi.

Uzmanlar, Anayasa Mahkemesinin verdiği kararla aralarında eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, eski başbakanlar Navaz Şerif, Yusuf Rıza Gilani, Şahid Hakan Abbasi ve Raca Pervez Eşref de dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey kamu görevlisine karşı yolsuzluk davalarının yeniden başlayacağını belirtiyor.

Eski Başbakan İmran Han, Şerif hükümeti döneminde yapılan yolsuzlukla mücadele yasasındaki değişikliğe Haziran 2022'de itiraz etmişti.

Şerif hükümeti, 1999 tarihli Ulusal Hesap Verebilirlik Yönetmeliği'nde (NAO), NAB'ın 1,7 milyon dolar veya daha fazlasını içeren yolsuzluk davalarına bakmasının sınırlandırılması da dahil olmak üzere çeşitli değişiklikler yapmıştı.