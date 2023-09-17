Pakistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kazi Faiz İsa Göreve Başladı

Pakistan'da Anayasa Mahkemesi Başkanı Kazi Faiz İsa, yemin ederek görevine başladı. Ülkenin 29'uncu Anayasa Mahkemesi Başkanı İsa, Cumhurbaşkanlığı'nda Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin huzurunda yemin etti. Yargıç Kazi Faiz İsa'nın 25 Ekim 2024'te emekli olana kadar görevini sürdürmesi bekleniyor.