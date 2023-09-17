Pakistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kazi Faiz İsa Göreve Başladı
Pakistan'da Anayasa Mahkemesi Başkanı Kazi Faiz İsa, yemin ederek görevine başladı. Ülkenin 29'uncu Anayasa Mahkemesi Başkanı İsa, Cumhurbaşkanlığı'nda Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin huzurunda yemin etti. Yargıç Kazi Faiz İsa'nın 25 Ekim 2024'te emekli olana kadar görevini sürdürmesi bekleniyor.
Pakistan'da Anayasa Mahkemesi Başkanı Kazi Faiz İsa, yemin ederek görevine başladı.
Ülkenin 29'uncu Anayasa Mahkemesi Başkanı İsa, Cumhurbaşkanlığı'nda Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin huzurunda yemin etti.
Yemin töreninin açılışı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı.
Törende Alvi'nin okuduğu yemin metnini tekrarlayan Yargıç İsa, görevine başladı.
Yargıç Kazi Faiz İsa'nın 25 Ekim 2024'te emekli olana kadar görevini sürdürmesi bekleniyor.
Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Ömer Ata Bandial, yaşı dolayısıyla 16 Eylül'de emekli olmuştu.