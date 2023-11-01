Pakistan, Afganistan'dan gelen düzensiz göçmenleri sınır dışı etmeye kararlı

Pakistanlı üst düzey devlet görevlisi, ABD ve Batılı ülkelerin verdiği güvencelerin unutulduğunu belirterek, düzensiz göçmenleri geri gönderme konusunda bütüncül bir plan hazırlandığını söyledi. Pakistan sadece düzensiz göçmenleri ülkeden sınır dışı edecek, mültecilere ve Afganistan Vatandaşlık Kartı sahiplerine dokunulmayacak.

Pakistanlı üst düzey devlet görevlisi, Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan'da kontrol sağlamasının ardından Pakistan'a gelen 600 binin üzerinde düzensiz göçmene atıfta bulunarak, "ABD ve Batılı ülkeler bu kişilerle ilgili İslamabad'a güvence verdi. Fakat gelinen noktada bu güvenceler unutuldu." dedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey devlet yetkilisi, AA muhabirine, hükümetin düzensiz göçmenleri geri gönderme konusunda "bütüncül ve gerçekçi" bir plan hazırladığını söyledi.

Yetkili, Pakistan'ın sadece düzensiz göçmenleri ülkeden sınır dışı edeceğini belirterek, "Mültecilere ve Afganistan Vatandaşlık Kartı (ACC) sahiplerine dokunulmayacak." ifadesini kullandı.

Bu konunun Pakistan'ın iç meselesi olduğunu dile getiren yetkili, "Diğer ülkeler de benzer yasalara sahip. Bu karar, başka herhangi bir ülkeyi veya kurumu ilgilendirmiyor." diye konuştu.

"Güvenceler unutuldu"

Yetkili, Taliban Ağustos 2021'de Afganistan'da kontrol sağladıktan sonra 600 binin üzerinde kişinin Pakistan'a giriş yaptığını anımsatarak, bu kişilerin çoğunun pasaport ve vize sahibi olmadığını aktardı.

ABD ve Batılı ülkelerin verdiği güvenceler dolayısıyla Ağustos 2021'den sonraki süreçte yüz binlerce kişiyi Pakistan'a kabul ettiklerini ifade eden yetkili, "Ancak 2 yıldan fazla bir süre geçti ve biz beklediğimiz işbirliğini muhataplarımızdan göremedik." dedi.

Yetkili, geçen 2 yıldan fazla sürenin ardından Pakistan'ın düzensiz göçmenleri sınır dışı etme kararı aldığına işaret ederek, "Şimdi biz düzensiz göçmenleri göndermeye karar veriyoruz ve bu kişilerden 1 Kasım'a kadar ülkeyi terk etmelerini istiyoruz. Ancak verdiğimiz sürenin dolmasına 1 gün kala bizimle temasa geçiyorlar ve bize 2 yıl daha beklememizi söylüyorlar." şeklinde konuştu.

Yetkili, düzensiz göçmenleri göndermeye kararlı olduklarını belirterek, "ABD ve Batılı ülkeler bu kişilerle ilgili İslamabad'a güvence verdi. Fakat gelinen noktada bu güvenceler unutuldu. ABD'nin gönderdiği 25 bin kişilik liste kötü hazırlanmış ve eksiklerle dolu. Bu konuda ciddi değiller. Bunu anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Basında çıkan haberlerde, ABD'nin, dün Pakistan'a 25 bin kişilik bir liste gönderdiği ve İslamabad'dan bu kişileri sınır dışı etmemesini istediği belirtilmişti.

"Pakistan, finansal zorluklar yaşıyor"

Yetkili, Pakistan'ın 40 yılı aşkın süredir milyonlarca mülteciye ve düzensiz göçmene ev sahipliği yaptığını anımsatarak, "Bu konuda hiçbir Batılı ülke Pakistan'a ders veremez." diye konuştu.

Pakistan'da bulunan ACC sahiplerinin de yasal olarak geri gönderilmeye oldukça müsait olduğuna dikkati çeken yetkili, Afganistan ile dostluk bağları temelinde bunu yapmadıklarını söyledi.

Yetkili, Taliban'ın Afganistan'da kontrol sağlamasının ardından Pakistan'a gelen ve üçüncü ülkelere gitmek isteyen Afganistanlılara atıfta bulunarak, bu kişilerin durumundan haberdar olduklarını ve bunların geri gönderilmeyeceğini kaydetti.

Afganistan'daki Taliban geçici yönetiminden kaynaklanan herhangi bir zorlukla karşılaşmadıklarını dile getiren yetkili, "Buradan gidenler oldu. Bu kişiler kendi ülkelerine yerleşti. Ülke olarak finansal zorluklar yaşıyoruz. Uluslararası toplumun artık bu konuda öne çıkıp adım atması gerekiyor. Bizim elimizden gelen bu kadar." dedi.

İçişleri Bakanı Sarfaraz Ahmed Bugti, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenlerin 1 Kasım'a kadar Pakistan'dan ayrılmaları gerektiğini bildirmişti.