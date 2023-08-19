Pakistan Adalet Hareketi Partisi Başkan Yardımcısı Gözaltına Alındı

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Başkan Yardımcısı Shah Mehmood Qureshi'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Başkan Yardımcısı Shah Mehmood Qureshi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gözaltına alındı. Parti Sözcüsü Zulfi Bukhari yaptığı açıklamada Qureshi'nin gözaltına alınmasının özel nedeninin net olmadığını ifade etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Qureshi'nin gözaltına alınmasını kınayan Bukhari, "O, bir basın toplantısında şu anda Pakistan'da sürmekte olan tüm tiranlığa ve seçim öncesi hilelere karşı PTI'nın duruşunu gösterdiği için gözaltına alındı" dedi. Qureshi'nin gözaltına alınma nedeni ise ülkede yapılacak seçimlerdeki herhangi bir ertelemede mahkemeye itiraz edeceğini açıklaması ile bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Pakistan'da 2008-2011 ve 2018-2022 yılları arasında Pakistan Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Qureshi, Pakistan Adalet Hareketi'nin başkan yardımcısı olarak Pakistan Ulusal Meclisi milletvekilliği görevini de yürütmüştü.

Eski lidere yasak getirilmişti

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI), lideri Imran Khan'a devlet hediyelerini satma, mal varlığını gizleme suçlamalarını içeren Toshakhana davasında 5 yıl siyasi yasak getirilmiş, Khan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Khan, 2018 yılında göreve gelmesinin ardından geçtiğimiz yılın nisan ayında parlamentoda yapılan bir güven oylamasının ardından düşmüştü. - İSLAMABAD