Öztrak: "Tüketici ve üretici fiyatları arasındaki fark 54 puana çıktı"
AA - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona girmesi CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona girmesi
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.(1)