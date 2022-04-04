Öztrak: "Tüketici ve üretici fiyatları arasındaki fark 54 puana çıktı" - Haberler

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Öztrak: "Tüketici ve üretici fiyatları arasındaki fark 54 puana çıktı"

AA - Politika
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona girmesi CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona girmesi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.(1)

Öztrak: Tüketici ve üretici fiyatları arasındaki fark 54 puana çıktı

Öztrak: Tüketici ve üretici fiyatları arasındaki fark 54 puana çıktı

Öztrak: Tüketici ve üretici fiyatları arasındaki fark 54 puana çıktı

AA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Politika, Haberler

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