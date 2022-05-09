Öztrak: "Asgari ücret zammı için Aralık ayına randevu vermekten vazgeçin"
AA - Politika
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CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın açıklamaları Öztrak: "Bankaların karlarındaki artış 100'de 286,son bir yılda emeklinin aylığı 100'de 286 artmadı" ANKARA - CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın açıklamaları Öztrak:
"Bankaların karlarındaki artış 100'de 286,son bir yılda emeklinin aylığı 100'de 286 artmadı"
ANKARA - CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.(3)
AA / Politika