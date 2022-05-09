Öztrak: "Altı partinin etrafında toplandığı bu masa her gün biraz daha güçleniyor"
AA - Politika
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CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın açıklamaları Öztrak: "Altı partinin etrafında toplandığı bu masa her gün biraz daha güçleniyor" ANKARA - CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın açıklamaları Öztrak:
"Altı partinin etrafında toplandığı bu masa her gün biraz daha güçleniyor"
ANKARA - CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.(5)
AA / Politika