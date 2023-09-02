Özhaseki, Hatay'da kentsel dönüşüm isteyen Bağrıyanık Mahallesi sakinlerine projelerini anlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da kentsel dönüşüm isteyen Bağrıyanık Mahallesi sakinlerine, 'Burayı çok estetik, ırmağa, şehre, ovaya doğru bakan, manzaraların asla birbirini kesmediği bir yapıya kavuşturabiliriz.' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da kentsel dönüşüm isteyen Bağrıyanık Mahallesi sakinlerine, "Burayı çok estetik, ırmağa, şehre, ovaya doğru bakan, manzaraların asla birbirini kesmediği bir yapıya kavuşturabiliriz." dedi.

Özhaseki, Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'nin ardından merkez Antakya ilçesinin dağ eteğindeki Bağrıyanık Mahallesi'ni ziyaret etti.

Vatandaşlara hitap eden Özhaseki, "Bir taraftan rezerv konutlar yapılıyor, inşaatların hepsi yükseliyor. İnşallah herkesin hakkını oradan vereceğiz, kimsenin endişesi olmasın. Büyük bir gayret içerisinde devam ediyoruz." diye konuştu.

Özhaseki, mahallenin kentsel dönüşüm talebinin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Buradaki yapılar depremde hasar görmemiş, zemin sert olsa gerek. Buralarda eğer isterseniz kentsel dönüşümü başlatabiliriz. Yavaş yavaş burada çalışma başlatırız, planlama ortaya çıkarırız. Sonra mülkiyet sahipleriyle tek tek görüşüp nasıl bir proje uygulayacağımızı gösterebiliriz. Burayı çok estetik, ırmağa, şehre, ovaya doğru bakan, manzaraların asla birbirini kesmediği bir yapıya kavuşturabiliriz."

Deprem bölgesinde yeni yapıların inşa edildiğini, yurt genelinde depreme hazırlık çalışmalarının yapıldığını anlatan Özhaseki, mahalledeki vatandaşların istemesi halinde kentsel dönüşüm için harekete geçeceklerini yineledi.

Özhaseki'ye ziyaretinde, Vali Mustafa Masatlı ile bazı milletvekilleri ve belediye başkanları da eşlik etti.