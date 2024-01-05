Özhaseki: Depremde hasar çok fazlaydı, şu anda 307 bin konutun işleri başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Depremde hasar da çok fazlaydı ve 850 bin bağımsız birim ve kolay değil. Çok şükür şu anda biz 307 bin konutun, iş yerinin işlerine başladık ve yolunda gidiyor." dedi.

Özhaseki, Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ndeki Koordinasyon Toplantısı'nın ardından gazetecilere, düzenledikleri toplantıyla çalışmalara ilişkin eksiklikleri ve gereklilikleri görüştüklerini söyledi.

Gaziantep'te 25 bin kadar konutun inşa edildiğini ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız geldiğinde bunların teslimatını yapacağız. Geriye kalanları da 3-5 ay içerisinde bitireceğiz. Köylerde de çelik evlere başlıyoruz. İlçelerimizdeki eksik ve sayıları tek tek belirleniyor, yer tespitleri yapılıyor. Daha önce belirlediğimiz standartlar üzerinde köy evlerimizin de inşaatına başlıyoruz. Onları 6-8 ay içerisinde tamamıyla bitireceğiz. Burada hasar büyüktü, yıkılan ne kadar evimiz, iş yerimizi varsa bunların hepsini gerek önümüzdeki bir ay içerisinde yapacağımız teslimatlar gerekse 2024 yılı içerisinde bitecek olan inşaatlarımızla hak sahiplere vereceğiz. İnşallah bunları da bitirmiş olacağız."

Özhaseki, Türkiye'nin büyük bir afetle karşılaştığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"1000 yıllık Anadolu medeniyet tarihimizde karşımıza gelebilecek, gelmiş en büyük felaketle karşılaştık. Depremde hasar da çok fazlaydı ve 850 bin bağımsız birim ve kolay değil. Çok şükür şu anda biz 307 bin konutun, iş yerinin işlerine başladık ve yolunda gidiyor. Geriye kalanlar da zaten 'yerinde yaparım' diyen müracaatıyla tamamlanacaktır. Çok kısa sürede içerisinde birçok şehrimizde hayat yeniden başlayacak, ekonomik canlılık olacak ve sokaklarda çocuklar cıvıl cıvıl koşacak. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın."