Özhaseki: Deprem bölgesindeki konutları bir an önce yapmak istiyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Elazığ'da düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenlerinin ardından, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için memleketi Kayseri'ye geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Özhaseki'yi, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek karşıladı. Burada açıklamalarda bulunan ve Kayseri'de yarın bazı açılışlar gerçekleştireceklerini belirten Bakan Mehmet Özhaseki, Ben, daha önce sizlere, 'Kayseri'nin 11'inci milletvekili olarak ben de çalışacağım' diye söz verdim. Kayseri'mizi de hiç ihmal etmiyor, projeleri de birebir takip ediyoruz. Ama haliyle zor bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'nin zaten zorluklarını hepimiz biliyoruz ama 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz, üzerinden 6 ay geçmesine rağmen içimizdeki acının çok taze olduğu bir deprem vardı. Bu depremde 50 binden fazla canımızı toprağa verdik. 18 şehrimiz etkilendi. Kolay değil. 14 milyon insan da bundan muzdarip oldu. Oralarda kabaca söylemek gerekirse 850 bin bağımsız birim hasar gördü. Büyük bir kısmı da yıkıldı. Zaten yıkımlar da devam ediyor. Bu depremden sonra haliyle ilk günlerin telaşıyla arama kurtarma işleri, iaşe, çadır bulma gibi birtakım oradaki meselelerin hepsini geride bıraktık. Allah'a şükür onların hepsinin altından kalktık. 85 milyon burada seferber oldu ifadelerini kullandı.

'1 MİLYON 905 BİN VATANDAŞIMIZ EVLERİNİN DIŞINDA YAŞIYOR'

850 bin bağımsız yapının maliyeti hakkında da bilgiler veren Bakan Özhaseki, Şimdi, 1 milyon 905 bin vatandaşımız evlerinin dışında yaşıyor. Nerede kalıyorlar 525 bini konteyner kentlerde. 80 bin kadar vatandaşımız yurt ve sosyal tesislerde. 325 bin ailemize de kira yardımında bulunuyoruz. Bizim hükümet ve özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak birinci işimiz bir an önce deprem bölgesindeki konutları yapmak vatandaşları o güvenli konutlarına oturtmak ve onların duasını almak. Onun içindir ki gece gündüz demeden koşturuyoruz. Altından kalkabilmek kolay değil. 850 bin bağımsız birimin yapım maliyeti sadece para olarak düşünüldüğünde 100 milyar doları geçiyor. Türkiye'nin yatırım bütçesinin çok üzerinde olan bir rakam. Bundan dolayıdır ki birçok hayırsever gruplar, konut yaptırmaya da devam ediyorlar diye konuştu.

'KAYSERİSPOR'UN YAPACAĞI 250 KONUTUN TEMELİNİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ATACAĞIZ'

Deprem bölgelerine birçok hayırsever ve spor kulübünün katkı sağladığını da belirten Özhaseki, Geçtiğimiz hafta törende, Kayserispor söz konusu olduğunda ben de 250 konuttan bahsettim. Kayserispor söz konusu olduğunda da arkadaşlarımız, zaten hayırseverleri de ayarlamışlar. Nasip olursa gelecek hafta gidip o temeli de atacağız. Siz ne kadar verirseniz fazlasıyla Allah da bunu veriyor. 'Devlet nerde Devlet versin. Şunu da yapsın devlet. Bunu da versin bize' diyenlere bakarsanız fazla hayır işlemedikleri için orada fazla bereket olmuyor dedi. (DHA)