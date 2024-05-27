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Özhaseki: Darbeci zihniyete karşı milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkacağız

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin, 'Darbeci zihniyete karşı, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz.' ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin, "Darbeci zihniyete karşı, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Özhaseki, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"64 yıl önce demokrasi tarihimize bir utanç vesikası olarak geçen, milletimizin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Darbeci zihniyete karşı, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Politika

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