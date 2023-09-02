- Özhaseki "Bu işin maddi hasarı 200 milyar doların üzerinde" Depremden en ağır yarayı alan Hatay'da 3 aynı noktada inşa edilecek olan toplamda 5 bin bağımsız bölümünün temeli düzenlenen törenle atıldı.

- Özhaseki "Bu işin maddi hasarı 200 milyar doların üzerinde"

HATAY - Depremden en ağır yarayı alan Hatay'da 3 aynı noktada inşa edilecek olan toplamda 5 bin bağımsız bölümünün temeli düzenlenen törenle atıldı.

Hatay'da gerçekleştirilen Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki katılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise törene video konferans bağlantısı ile katıldı.