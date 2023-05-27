Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Allah nasip ederse Sayın Cumhurbaşkanı'mız yarın akşam yeniden cumhurbaşkanlığı makamına oturacak. Ondan sonra da bildiğimiz ne kadar problem varsa hepsinin altından kalkmak için gece gündüz demeden yeniden çalışacağız." ifadesini kullandı.

Ak Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre Özhaseki, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki AK Parti standını ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.

Burada vatandaşlara seslenen Özhaseki, günlerdir süren seçim maratonunun sonuna gelindiğini, kendilerinin üzerine düşeni yaptıklarını belirtti.

Bu süreçte parti teşkilatının, vatandaşların gayretle çalıştığını aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Elimizden ne geliyorsa, gücümüz neye yetiyorsa ortaya koymaya çalıştık. Bundan sonra karar milletimizin, karar sağduyunun. Milletimizin sağduyusuna güveniyoruz. Onlar inşallah terör örgütlerine fırsat vermeyeceklerdir. Müslüman Türk dünyasının düşmanlarına fırsat vermeyeceklerdir. İlk günlerde gerçek yüzünü ortaya koyup sonradan milliyetçi kesilen insanlara da fırsat vermeyeceklerdir diye düşünüyoruz. Bu gayretlerin sonunda Allah nasip ederse Sayın Cumhurbaşkanı'mız yarın akşam yeniden cumhurbaşkanlığı makamına oturacak, ondan sonra da bildiğimiz ne kadar problem varsa hepsinin altından kalkmak için gece gündüz demeden yeniden çalışacağız. Çünkü biz son 20 yılda bu ülkeye çağ atlatmış bir iktidarız. Dün dışarının gözüne bakarken, kendisi oyun kuran ve kesinlikle üzerinde oyun kurdurtmayan bir ülke haline geldik."

"Zafer hepimizin olacak"

Sandığa sahip çıkma çağrısında bulunan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Emin olun, 'Türkiye Yüzyılı' sözü boş bir söz değil. Yarın inşallah bir kez daha sağduyuyla oyumuzu kullanacağız. İyiden, doğrudan, Hakk'tan yana ne varsa oraya tercihlerimizi kullanacağız. Bunun neticesinde de 5 yıl daha ortaya koyacağımız bir çalışmayla ülkemiz dünyanın yıldızı olacak. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Bizlere, teşkilatımıza düşen görev ise yarın oylama neticesinde çıkan sonuçların doğru bir şekilde kağıtlara yazılmasıdır. Bizim kimsenin oyunda gözümüz yok. Kimsenin oyu bize asla yazılmasın, istemeyiz, haram olur. Ama alın teriyle kazandığımız, sizlerin iradesini yansıttığı oylara da kimse göz koymasın. Onları da başkalarına, hırsızlara çaldırmak istemiyoruz. Onun için adliyeden net sonuçlar çıkıncaya kadar hepimiz sandıkların başında bekleyeceğiz, helal oylarımızı sayacağız, neticesinde de zafer hepimizin olacak."