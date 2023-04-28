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Özhaseki: "Allah kötüleri iş başına getirmesin diye dua ediyorum"

Politika Haberleri

Özhaseki: "Allah kötüleri iş başına getirmesin diye dua ediyorum" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere ilişkin, "Allah kötüleri iş başına getirmesin diye dua ediyorum" dedi.

Özhaseki: "Allah kötüleri iş başına getirmesin diye dua ediyorum"

KAYSERİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere ilişkin, "Allah kötüleri iş başına getirmesin diye dua ediyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Melikgazi Belediyesi tarafından Mimarsinan Mahallesi'ne yaptırılan Ertuğrul Gazi Camii'nin tanıtım törenine katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Özhaseki, vatandaşların verdiği oylarla güçlerinin arttığını söyleyerek, "Bizlere dualar ettiniz. Verdiğiniz oylarla da zaten bizim gücümüzü artırdınız, özgüvenimiz yerine geldi. Bizde gece gündüz demeden sizlere hizmet ettik. Şimdi yeni dönemdeyiz. Bu dönemde de inşallah sizler yine bizlere destek verirseniz, bizde yine bu hizmetleri sonuna kadar fedakarca yapmaya, kardeşlerimizle kol kola girerek Allah için sizler için çalışmaya söz veriyoruz. İnşallah Rabbim bizi mahcup etmeyecek" dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere değinen Özhaseki, "Cami açılışı olduğu için siyaseten fazla bir şey söylemeyeceğim ama bu mübarek Cuma günü yüzü suyu hürmetine Allah kötüleri iş başına getirmesin diye dua ediyorum. Allah kötüleri bu ülkenin başından uzak etsin diye dua ediyorum. Kandil'den seslenen kötüleri Allah başarılı etmesin diye dua ediyorum. Amerika'nın kucağına oturmuş, her gün Türkiye'ye fitne fesat kumkuması kuranları Allah başarılı etmesin diye dua ediyorum. İyileri de iş başına getirsin diye duamı tamamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Politika

Mehmet Özhaseki AK Parti 14 Mayıs Allah Politika Haberler

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