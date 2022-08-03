Özhaseki: 20 yıllık AK Parti iktidarında her alanda çok güzel işler başardık

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Uşak'ta bir otelde düzenlenen 'Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı'na katıldı. Özhaseki, 20 yıllık AK Parti iktidarında her alanda çok güzel işler başardıklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Uşak'ta bir otelde düzenlenen 'Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı'na katıldı. 20 yıllık AK Parti iktidarında her alanda çok güzel işler başardıklarını ifade eden Özhaseki, "AK parti olarak yerelde 4 kez seçimlere katılmışlığımız var. En son seçimlerde İstanbul, Ankara gibi büyükşehirler içimizde hüzün oluşturduysa da yine oyumuz yüzde 44,5 ve hiç oyumuz eksik değildir. Türkiye'de şu anda 1390 belediye mevcuttur. 805 belediye AK Parti'de, 230 belediye Cumhur İttifakında kol kola girdiğimiz Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızdadır. 1390 belediyenin 1035'ine tüm Türkiye'de biz hakimiz. Nüfus oranlamasıyla yüzde 75'ine biz hizmet veriyoruz" dedi.

Özhaseki'nin konuşmasının ardından Belediye Başkanı Mehmet Çakın, çalışmalar hakkında sunum gösterisi gerçekleştirdi.