Özhaseki: 15 Temmuz en büyük ihanetti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türk bayrağına, ezana ve millete karşı yapılan en büyük ihanet olduğunu belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "15 Temmuz düpedüz bizim bayrağımıza, ezanımıza, milletimize karşı yapılmış en büyük ihanetti. Bunu da hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.

Özhaseki, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, şehitleri anmak, gazilere afiyet dilemek ve iradeye sahip çıkıldığını göstermek için toplandıklarını söyledi.

15 Temmuz'da FETÖ'cülerin sivil insanlara kurşun sıktığını hatırlatan Özhaseki, 7 yıl önce devletin ve milletin büyük bir ihanete uğradığını belirtti.

Özhaseki, böyle bir alçaklığı ve kalleşliği tarih boyunca hiç görmediklerini dile getirerek, "Sivil insanlara kurşunlar sıktılar, milletin meclisini bombaladılar, Cumhurbaşkanımızın çalışma ofisini ve külliyeyi bombaladılar. Böyle bir vahşeti ve kötülüğü gerçekten tarihte hiç görmemiştik." diye konuştu.

Mehmetçik üniforması giyen FETÖ'cülerin Türk milletine ihanet ettiğini anımsatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Müslümanız dediler ama iradelerini Amerika'ya peşkeş çektiler. Onların kucağında oturan şizofren ne söylemişse onu yaptılar. Kur'an, sünnet çizgisinde olan bizim o arı duru dinimizi ne yazık ki onlar, o başlarındaki durmadan ağlayan bir yapı var ya, o sümüklü adamın güya rüyada görmüş olduğu birtakım sapkınlıklara peşkeş çekip kendilerinden geçtiler. En büyük ihaneti de yine bu millete yaptılar. Bu milletin evlatlarına yaptılar."

FETÖ'cülerin milletin uçağıyla milleti havadan bombaladığını hatırlatan Özhaseki, Türkiye'nin asla yıkılmayacağını vurgulayarak, "15 Temmuz düpedüz bizim bayrağımıza, ezanımıza, milletimize karşı yapılmış en büyük ihanetti. Bunu da hiçbir zaman unutmayacağız. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sizler o gün hep meydanlardaydınız. Allah hepinizden razı olsun. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, bu devleti asla yıkamayacaklar, bu vatanı asla bölemeyecekler, bu bayrağı indiremeyecekler ve bu ezanı da susturamayacaklar." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk milletinin dimdik ayakta durduğunu söyledi.

Dev Türk bayrağı açıldı

Öte yandan Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kartal Şehitliği'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar "15 Temmuz Türkiye Yüzyılının Kahramanları Demokrasi Yürüyüşü" yapıldı.

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

Katılımcılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını sinevizyondan canlı olarak dinledi.

Ayrıca, Sivas Caddesi'nde "15 Temmuz Türkiye Yüzyılının Kahramanları Sancak Koşusu" da düzenlendi.

Talas ilçesindeki paraşüt indirme alanındaki programda ise 45 metre genişliğinde, 67,5 metre uzunluğunda, 3 bin 38 metrekare ve 418 kilogram ağırlığındaki dev Türk bayrağı, il protokolü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Talas Belediyesi personeli ve vatandaşlar tarafından açıldı.

Etkinliklere, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, il protokolü ile vatandaşlar katıldı.