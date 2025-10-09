Özgürlük Filosu'ndaki 3 Türk Milletvekili Tel Aviv'e Getirildi

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerdeki 3 Türk milletvekilinin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na getirildiğini ve bugün üçüncü bir ülke üzerinden havayoluyla Türkiye'ye dönmeleri ihtimali bulunduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Özgürlük Filosu'ndaki teknelerde bulunan 3 Türk milletvekilinin son durumu ile ilgili yaptıkları açıklamada, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan 3 milletvekilimiz, Ashdod Limanı'nda karaya çıkarıldıktan sonra dün gece (8 Ekim) Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na getirilmişlerdir. Milletvekillerimizin bugün üçüncü bir ülke üzerinden havayoluyla Türkiye'ye dönmeleri ihtimali bulunmaktadır. Diğer 18 vatandaşımız ise Ketziot Gözaltı Merkezi'ne götürülmüşlerdir. Tel Aviv'deki konsolosluk yetkililerimizin bugün vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmesi öngörülmektedir. Vatandaşlarımızın bir an evvel ülkemize dönmeleri için gerekli girişimler tamamlanmış olup, özel bir uçak seferi düzenlenmesi dahil tüm tedbirler alınmaktadır" dedi. - ANKARA