Özgürlük Filosu'ndaki 18 Türk Vatandaşı Ülkeye Dönüyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'ndaki 18 Türk vatandaşının özel bir uçak seferiyle ülkeye döneceğini duyurdu. Aynı seferde 21 ülkeden toplam 94 aktivist tahliye edilecek.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşımız, düzenlenen özel bir uçak seferiyle bu öğleden sonra ülkemize geliyorlar" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerdeki Türk vatandaşlarına ilişkin açıklama yaptı. Keçeli paylaşımında, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşımız, düzenlenen özel bir uçak seferiyle bu öğleden sonra ülkemize geliyorlar. Söz konusu seferle 21 ülkeden 94 aktivisti de tahliye ediyoruz" dedi. - ANKARA
