İsrail'den geri dönen milletvekilleri İstanbul'da

İsrail tarafından uluslararası sularda, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Vicdan Gemisi'ne yapılan saldırıda alıkonulan milletvekilleri İstanbul Havalimanı'na indi. Milletvekilleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partililer ve Filistin destekçisi vatandaşlar tarafından karşılandı.

İsrail askerlerinin uluslararası sularda, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'na yaptığı baskında gözaltına alınan üç milletvekili, İstanbul'a indi. Saat 12.48'de İsrail'den Azerbaycan'a gönderilen Saadet Partisi milletvekilleri Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan ve Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün, Azerbaycan Bakü Haydar Uluslararası Aliyev Havalimanı'ndan İstanbul'a saat 22.30'da iniş yaptı. Milletvekillerini Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partililer, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve vatandaşlar karşıladı. Havalimanı VIP Salonu'na gelen milletvekilleri, Filistin ve Gazze'ye yönelik destek sloganlarıyla karşılandı.

"Hepimizi hukuksuz bir şekilde alarak, Aşdod Limanı'na götürdüler"

Uçaktan indikten sonra VIP Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, "Vicdan Gemisi ile İtalya'dan hareket ettikten sonra 8. günümüzü geride bıraktığımızda, hiç beklemediğimiz bir anda uluslararası sulardayken, İsrail'e mesafemiz 100 mil üzerindeyken, bir gece yarısı helikopterler, hücum botlar şeklinde gemimiz maalesef baskın yedi. Önceden aldığımız istihbarat bilgileri vardı, o yüzden önceden Mısır karasularına yakın gitmek için bir karar verilmişti. Ama buna rağmen bu, İsrail'i, işgal rejimi, katil devleti durdurmadı. Uluslararası hukuku tanımadan, uluslararası sularda Vicdan Gemimize müdahale etti. Bizden bir saat önce, bizimle buluşacak teknelere müdahale etmiş. Hepimizi hukuksuz bir şekilde alarak, Aşdod Limanı'na götürdüler" dedi.

Gözaltına alınma sürecini anlatan Milletvekili Ün, "Biz tüm arkadaşlarımızla birlikte, aktivist ve Türk vatandaşı arkadaşlarımızla birlikte limanda tüm süreçleri aynı şekilde geçirdik, aynı şekilde muamele gördük. Cezaevi aracına alınmamız aslında zaten, bizlerin de diğer arkadaşlarımızla birlikte, hapishaneye götürülmemiz şeklinde neticelenecekti, bu şekilde ifade edilmişti hem de bizim beklentimiz de buydu. Ancak araca bindikten sonra uzun bir yolculuk yaptırıldı. Hapishaneye götürülecekken, birden kapı açıldığında havalimanında olduğumuzu gördük. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti 3 milletvekili tekrar havalimanı dışına çıkarılıp, bir polis merkezinde ayrı ayrı bölümlerde 12 saat bekletilerek, bugün öğle saatlerinde 12.30'da Azerbaycan'a yolculuğumuz sağlanana kadar orada bekletildik. Azerbaycan üzerinden ülkemize kavuşmak nasip oldu" diye konuştu.

"Siyasi partilerimiz bu konuda çok net bir tavır koydular"

Ortak tavır gösteren tüm siyasi partilere teşekkür eden Milletvekili Ün, "Filistin-Gazze dünyada nasıl halkları birleştiriyorsa, ülkemizde de tüm kesimleri, tüm siyasi partilerimizi birleştirdi ve birleştirmeye devam ediyor. Filistin bereketi, Gazze bereketi böyle bir şey olsa gerek. Memnuniyetle öğrendik ki, dün meclisimizde tüm siyasi partilerimizin ortak imzasıyla, sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'un girişimleriyle bir tezkere yayımlanmış, kendisine süreci en baştan beri takip ettiği için çok teşekkür ederim. Siyasi partilerimiz bu konuda çok net bir tavır koydular" diye belirtti.

"Eğer bizler bu filolar vasıtasıyla Gazze'deki ateşkese katkı olabilmişsek bunu büyük bahtiyarlık sayarız"

Özgürlük Filosu'nda gözaltına alınan Saadet Partisi Milletvekili Necmettin Çalışkan ise, "Bugün bizler bütün milletimizin, 86 milyonun desteğiyle duasıyla çıktığımız bu yolda inanıyoruz ki Rabbimizin lütfuyla Filistinli kardeşlerimizin zaferiyle tamamlanacaktır. Elbette süreç içerisinde pek çok hadise yaşandı. Ama bunların hepsi daha sonra gündeme getirilecek şeyler. Bugün en önemli mesele insanlık tarihi boyunca eşi benzeri görülmemiş olan açlıktan ölümlere çare bulunması. Yine İslam tarihi boyunca eşi benzeri görülmemiş olan bugünkü kadar güçlü olunduğu halde kardeşlerimizin soykırıma uğramasına engel olunması çabasıdır. Eğer bizler bu filolar vasıtasıyla Gazze'deki ateşkese katkı olabilmişsek bunu büyük bahtiyarlık sayarız. Bugün net olarak şunu ifade etmeliyiz ki halen Gazze'de insanlar ölüyor. Halen savaş devam ediyor. Onun için bugün bir zafer havası değil olsa olsa Gazze'ye desteği yükseltme zamanıdır" şeklinde konuştu.

"Devletiyle milletiyle, sağcısıyla solcusuyla, seküleriyle dindarıyla hepimiz Filistin davasına sahip çıktı"

Türkiye'den her kesimin Filistin davasına sahip çıktığını ifade eden Milletvekili Necmettin Çalışkan, "Bugün süreç içerisinde ortaya çıkan hadiselerden birisi şudur, bütün insanlık doğusuyla batısıyla bütün kültürler, bütün renkler bir davada Filistin'deki insanlığa karşı işlenen suçta birleşti. İşte bunun için de bu bir taraftan ülkemize de örnek olmalı. Devletiyle milletiyle, sağcısıyla solcusuyla, seküleriyle dindarıyla hepimiz Filistin davasına sahip çıktı. Bundan sonra da bu konuda bu rol bize örnek olmalı. Buradan bir başka husus da ortaya çıkan şu, bütün dünya siyonist katillerin yaptıklarını insanlığına sundukları o vahşi canavar tavrı bizzat yaşayarak gördü. Şu filolardan sonra insanlık dünyasında katil siyonistlere karşı nefret dalga dalga büyüdü" dedi. Milletvekili Çalışkan, "Uluslararası suda 130-120 mil mesafedeki gemiye müdahale etmek, içindeki insanları kaçırmak ancak bir siyonist örgütün işidir. Nitekim bu gerçekleşti. İsrail korkak bir yapı. İsrail'in devlet görevlileri kamu görevlisi değil" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Milletvekili Mehmet Atmaca ise, "Bu yolculuğun iki aşaması var. Birincisi gemi ve yolculuk aşaması, ikincisi İsrail'in bize uyguladığı muamele konusu. Bunların hiçbiri bize sürpriz değildi çünkü biz bu yola çıkarken bu ihtimallerin hepsini göze alarak çıktık. Yani İsrail'in bize uluslararası hukuka adalete ve hakka uygun bir muamele etmeyeceğini biz bilerek gitmiştik. Karşılaşılabilecek ihtimallerin en olumsuzuyla karşılaşmış değiliz. Çünkü bizim gemilerimize silahla saldırı olup öldürülme ihtimalleri de vardı. Geçmişte bu da oldu. Biz o yüzden yaşanmış olanlarla ilgili sürpriz durumumuz yok. Geldiğini öngördüğümüz ve o kabullerle yola çıktığımız yolculuktu. Bir kere daha şahit olduk ki İsrail bir devlet değil. Hukuku ya da uluslararası hukuku sayan bir devlet değil. Adalet anlayışı olmayan gerçekten bir terör örgütü ve bütün memurları bir örgüt mensubu gibi hareket eden bir yapı" dedi.

"Buruk bir sevinç içerisindeyiz"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da, "Önemli bir başarı ortaya kondu. Önemli bir sevinç kaynağına bugün vesile oldular. Ama buruk bir sevinç içerisindeyiz. Milletvekillerimiz Özgürlük Filosu'yla beraber gittikleri arkadaşlarla beraber dönebilmek için yoğun bir gayret içerisinde oldular. Ama muvaffak olamadılar ama Allah'ın izniyle yarın diğer arkadaşlarımız, Özgürlük Filosu'nda kalan arkadaşlarımız, Sumud Filosu'nda kalan arkadaşlarımız da Türkiye'ye gelecekler. Bu seferleri hayırlı bir şekilde tamamlamış olacaklar inşallah" dedi. - İSTANBUL