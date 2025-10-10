Özgür Özel ve Pedro Sanchez'den İkili İlişkiler Üzerine Görüşme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Madrid'de İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. İkili ilişkiler ve dünya siyasetindeki gelişmelerin ele alındığı görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı öncesinde İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonel Başkanı Pedro Sanchez ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başbakan Sanchez, görüşmede Sosyalist Enternasyonal'in Progressive Alliance'daki (İlerici İttifak) kardeş partilerle bir araya geleceği yapılar oluşturmanın önemine dikkat çekti. Sanchez, bu konuda Özgür Özel'in ve CHP'nin katkılarını beklediklerini dile getirdi. Sanchez ayrıca, seçim güvenliği konusunda kardeş partilerin birbirine destek olması gerektiğini, bu amaçla kurulacak yapıda CHP'nin kapasitesine, tecrübesine ve güçlü örgütüne ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Sanchez, bunun yanında sol, sosyalist ve sosyal demokrat politikalar üzerine bir düşünce kuruluşu kurulmasının da önemine işaret etti. Türkiye'deki tutukluların durumunu ve CHP'nin ortaya koyduğu mücadeleyi yakından ve dikkatle takip ettiklerini ifade eden Sanchez, Özel'e dayanışma duygularını iletti.

"Sanchez, Filistin konusundaki duruşla Türkiye kamuoyunda takdir görüyor"

Genel Başkan Özgür Özel, sözlerine son olarak İstanbul'da gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal toplantısı için Pedro Sanchez'e teşekkür ederek başladı. Özel, İspanya Başbakanı olarak Filistin konusunda sergilediği duruş ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı olarak partiler arasındaki demokrasi dayanışmasını organize etmekteki kabiliyeti nedeniyle Sanchez'in Türkiye kamuoyunda takdir gördüğünü belirtti. Sosyalist Enternasyonal'in Progressive Alliance ile birleşmesinin önemine dikkat çeken Özel, tüm demokratların bir araya gelmesinin otoriter politikalara karşı demokrasinin savunulmasına büyük güç katacağını kaydetti. Özel, tüm ülkelerde özgür ve güvenli seçimlerin yapılması konusu üzerinde hassasiyetle durduklarını, bu konuda CHP'nin üzerine düşen sorumluluğu almaya hazır olduğunu belirterek, düşünce kuruluşu fikrinin de kıymetli olduğunu ifade etti.

Özel, 19 Mart sürecine ilişkin olarak iktidarın 1 ay içinde bütün delilleri ortaya koyacağını söylediğini ancak 200 günden fazla süre geçmesine rağmen hiçbir kanıtın ortaya konulamadığını, iddianamenin yazılamadığını dile getirdi. Bu süre içinde kendisine saldıran iki çocuğunu öldürmüş bir katilin serbest bırakılması, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın 5 bin polisle ablukaya alınması, seçilmiş bir il başkanı yerine kayyım atanması başta olmak üzere hukuksuzlukların artarak devam ettiğini söyleyen Özel, baskılara karşı demokrasi dayanışmasının önemine işaret etti.

Görüşme, 45 dakika sürdü. - MADRİD