Özgür Özel ve Ahmet Davutoğlu Meclis'te Buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.