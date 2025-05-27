Özgür Özel ve Ahmet Davutoğlu Meclis'te Buluştu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika