Özgür Özel, Tutuklu Özel Kalem Müdürü'nün Ailesini Ziyaret Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun ailesini Düzce Gümüşova Halilbey köyünde ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun ailesini ziyaret etti.
Partiden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Düzce mitingi öncesinde, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun Düzce Gümüşova Halilbey köyünde bulunan ailesini ziyaret etti" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika