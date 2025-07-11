Özgür Özel, Tutuklu Başkan Muhittin Böcek'i Ziyaret Etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya programı kapsamında tutuklu Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti. Ziyaret 1 saat sürdü ancak sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı.

ÖZEL'İN CEZAEVİ ZİYARETİ 1 SAAT SÜRDÜ

Antalya programı kapsamında CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Özgür Özel, Antalya'da rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti. Özel'in saat 16.30'da Antalya L Tipi Kapalı Ceza ve Tutukevi'nde tutuklu Muhittin Böcek'e ziyareti 1 saat sürdü. Ziyaretin ardından herhangi bir açıklamada bulunulmadı. CHP Genel Başkanı Özel, bu ziyaretin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi karşısındaki otele geçti.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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