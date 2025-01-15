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Özgür Özel, Türk Eczacıları Birliği Heyetini Kabul Etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney ve heyetini CHP Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşmeye parti yöneticileri ve milletvekilleri de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Eczacıları Birliği (TEB) heyetini kabul etti.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel'in, TEB Başkanı Arman Üney ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşme, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

Görüşmede Özel'e, Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Gamze Taşcıer, Zeliha Aksaz Şahbaz ile milletvekilleri Elvan Işık Gezmiş, Serkan Sarı ve PM üyesi Nazan Güneysu eşlik etti.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
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