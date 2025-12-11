CHP Genel Başkanı Özel, Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'de herkes için daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük ve terörü tamamen ülkenin gündeminden çıkartacak, silahların tamamen bırakıldığı ve bundan sonra Türkiye'nin gündemine bir daha silahlı terörün girmeyeceği tedbirlerin alınması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Özel, CHP Genel Merkezi'nde, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Özel, CHP 39. Olağan Kurultayı'nın ardından yeniden genel başkan seçilmesi sebebiyle Ağıralioğlu'nun kendisini kutladığını belirterek, ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

"Meclis'teki stajyer öğrenciye istismar" iddiası sorulan Özel, büyük bir öfke ve TBMM adına büyük bir utanç içinde olduklarını belirterek, "Bu meselenin en hızlı, en sert tedbirlerle, tüm kamuoyunu tatmin edecek ve tekrarına imkan bırakmayacak şekilde, en sert şekilde kovuşturulması, soruşturulması ve cezalandırılması için Meclis üzerine düşeni yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, Meclis'teki kadın çalışanların ve kadın milletvekillerinin olaya tepkili olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bu tepki çok anlaşılır. Anlaşılmaz olan, Meclis'in kapısının önünde polisin bu tepkiye engel olmaya çalışması. Sayın Meclis Başkanımızla daha önce de konuşmuştuk. Meclis, çoğu zaman son umut noktasıdır ve oraya sesini duyurmaya gelenlere polis engeli kabul edilemez. Hiçbir yerde böyle kötü yaşanmışlıklar olmamalı, olduğunda en sert şekilde üzerine gidilmeli ama Meclis'te bunun bir kişinin aklından geçmesi, mili iradenin tecelligahının süzgeçlerinden sıyrılıp bu pisliğin içeri girebilmesi kabul edilebilir değil. Bir 10 kişiden bahsediliyor ama şu ana kadar 1 kişinin görevinden uzaklaştırıldığı söyleniyor. Kamuoyu merakı ve her birimizin tedirginliğini tatmin edecek şeffaf cevapları en kısa sürede bekliyoruz."

CHP'nin, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanacak rapora katkı sunmak için hazırladığı 29 maddelik rapora ilişkin soruyu da cevaplayan Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Bu konudaki hazırlıklarımızı daha da geliştirerek, somutlaştırarak Meclis komisyonuna, Meclis'te bulunan bulunmayan tüm siyasi partilere ve kamuoyunun bilgisine sunma niyetindeyiz. Türkiye'de herkes için daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük ve terörü tamamen ülkenin gündeminden çıkartacak, silahların tamamen bırakıldığı ve bundan sonra Türkiye'nin gündemine bir daha silahlı terörün girmeyeceği tedbirlerin alınması için elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşlarımızın birkaç gün süre istediğini sizden duyuyorum, bir son süre olduğunu da bilmiyorum. CHP'nin 29 maddesi Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) son şekli verilerek yollanmıştı. Çalışmanın son halinden de haberdar olacağız ve ardından MYK'nin onayıyla arkadaşlarımız görüşlerimizi Komisyona sunacaklar."

"İstişarelerimiz sürecek"

Ağıralioğlu ise görüşmede Türkiye'nin meselelerini konuştuklarını söyledi.

Memleket sorunlarının parti meselelerinin ötesinde olduğunu vurgulayan Ağıralioğlu, "Memleketin iyi yönetilemediğini, büyük potansiyeliyle doğru yönetilebilirse 850 milyonu besleyebileceğini, doğru yönetilemeyince siyasetin etrafında birikmiş 85 bin kişiye yetemeyeceğini düşünüyoruz. Memleketin iyi yönetilmediğini düşünüyoruz. Memleketi daha iyi, güçlü, daha zengin bir geleceğe taşıyabilmek için, daha adil, demokratik bir ülkeyi kurabilmek için gayret edeceğiz. İstişarelerimiz sürecek." diye konuştu.

Ağıralioğlu, "Bir ittifak gündeme gelir mi?" şeklindeki soruya karşılık, "Bunlar için erken. Terörsüz Türkiye de dahil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de dahil, ekonomik kriz de dahil memleketin ağırlaşan sorunlarına dair çözüm önerilerinde şuurda bir beraberlik yapacaktır. Biz, müstakil bir iradeyle yürüyeceğiz. Seçmene sonuna kadar sevdiği, seçtiği, arkasında durduğu iradenin, amblemin arkasında durabilme imkanı vereceğiz. Anahtar Parti sonuna kadar müstakil kalacak." yanıtını verdi.