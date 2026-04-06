Özgür Özel: TBMM'nin, boşalan sandalyeler için ara seçim kararı alması zorunludur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce dile getirdiği ara seçim talebine ilişkin, "Şu an 8 milletvekili boşta. Bir an önce TBMM'nin boşalan sandalyeler için ara seçim kararı alması ve TBMM Başkanının üzerine düşeni yapması zorunludur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nı ziyaret etti. DEM Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özel, görüşmede, dış ve iç politikada yaşananları, CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonları ele aldıklarını söyledi. Özel, "Türkiye ekonomisi kötü yönetildiği için, son derece kırılgan olduğu için ve İran savaşı gibi bütün dünya ekonomileri üzerinde etki yapacak bir konuda gerekli koruma mekanizmaları olmadığı ya da zaten örneğin geçmişte bizim '19 Mart darbesi' olarak ifade ettiğimiz dönemde o kadar çok rezerv yakıldı ve yerine konması için o kadar çok bedel ödendi ki bu bedeller vatandaşın sırtına yoksulluk, işsizlik, hayat pahalılığı olarak yansıdığı için yeni bir şok, arada bir tampon olmaksızın bütün dünya ülkeleri kendi vatandaşlarını korurken, Türkiye'de bir tek vatandaşın sırtına biniyor. Şunu bir kez teyit edelim. Savaşın kazananı olmaz. Kaybedeni kadınlar ve çocuklardır" diye konuştu.

'KAYYIM UYGULAMASI SONLANMALI'

DEM Parti'li belediyeler çoğunlukta olmak üzere belediyelerde kayyımların görev yaptığını söyleyen Özel, "Bizim Şişli'de, Esenyurt'ta, Ovacık'ta kayyım oturuyor. Oysaki hep birlikte rapora imza attık ki kayyım uygulamasını sonlandırmak gerekiyor. Ama bu konuda hiçbir adım atılmıyor. Bu konuda Sayın Meclis Başkanı ve siyasi partilere görevler düştüğünü konuştuk ve bu konuda adımların atılması gerekiyor. Bu konuda tavrımız, tutumumuz nettir. Durduğumuz yerde duruyoruz ve bu konuyu bir kez daha hatırlatıyoruz. Benim önümüzdeki günlerde siyasi parti ziyaretlerini bitirdikten sonra Sayın Numan Kurtulmuş'tan bir randevu talebim olacak ve uygun görmeleri durumunda kendileriyle bir görüşme yapacağız. Bu görüşmede hem raporun 6'ncı ve 7'nci maddeleriyle ilgili, hem diğer kendisinin atması gereken adımları kendisiyle de müzakere etme ve bu konudaki beklentimizi dile getirme imkanı bulacağım" dedi.

'SİYASET KURUMU HESAP VEREBİLİR OLMALI'

Özel, ziyarette ayrıca 'siyasi etik yasası'nı konuştuklarını belirterek, "Biz yaklaşık 8 senedir, siyasetin finansmanı, hem yerel yönetimlerde, hem de tüm seçilmişler; milletvekilleri, atanmışlar, bakanlar ve üst düzey bürokrasi için bir siyasi etik yasasına ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyoruz. Yasa teklifimiz Meclis'te duruyor. Hemen her sene de bu gündeme geliyor; AK Parti ve MHP buna yanaşmıyor. Bu konuda Türkiye siyasetinde önümüzdeki günlerde Gelecek Partisi'ni de ziyaret edeceğiz. Biz partimizin karşı karşıya olduğu saldırılara karşı da büyük bir öz güvenle şunu söylüyoruz; ister belediye başkanı olsun, ister milletvekili olsun, ister parti genel başkanı olsun, ister bakan olsun, ister cumhurbaşkanı olsun; herkesin hem mal varlığı şeffaf, incelenebilir olmalı hem de o malın nasıl edinildiği konusunda siyaset kurumu hesap verebilir olmalı, anlık denetlenebilir olmalı. Bu konuda biz bir kez daha bu çağrımızı yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

'HER GEÇEN GÜN İKTİDARA DAHA ÇOK YAKLAŞIYORUZ'

Her geçen gün iktidara yaklaştıklarını belirten Özel, siyasi partilerin; ekonomide, sosyal politikalarda, tarım politikalarında, sağlık politikalarında rekabet edebileceğini ancak demokrasinin partilerin rekabet alanı değil, partilerin vazgeçemeyecekleri ortak savunma alanı olduğunu vurguladı. Özel, "Demokrasiden vazgeçmek bir rekabet alanı olarak değil buna karşı bir direnme alanı olarak tarif edilebilir. Mutlak demokrasiyi ve demokratik yarışın serbestçe yapılmasını savunmak hepimizin uzlaşma alanı olmalıdır. Tüm muhalefet partilerinin demokratikleşme, adil ve demokratik rekabet düzenini kurma ve güvence altına alma konusunda uzlaşma içinde olması gerekmektedir. Korumamız ve güvence altına almamız gereken en temel konu da adil ve serbest seçimler ve anayasal demokrasidir. İşte Cumhuriyet Halk Partisi, bu sandığı koruma meselesinde büyük bir saldırı altında" dedi.

'ŞU ANDA ARA SEÇİM ZORUNLULUĞU VAR'

Kamuoyunda ara seçimin gündem haline geldiğini kaydeden Özel, "Anayasamıza göre ve Milletvekili Seçim Kanunu'nun 7'nci maddesine göre ara seçim son bir yılda ve ilk 30 ayda yapılamaz. Onun dışında hüküm 'Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilebilir' demiyor, 'Gidilir' diyor. 'Ara seçimler her seçim döneminde bir defa yapılabilir' demiyor, 'Yapılır' diyor. 'Genel seçimden 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilemez' diyor. 'Boşalan üye sayısı, üye tam sayısının yüzde 5'ini bulduğu hallerde, 30 ay beklenmeden ara seçime 3 ay içinde gidilir' diyor. Şimdi ne 30 aydayız, ne son bir yıldayız. Boşalmış 8 milletvekilliği var. AK Parti öncesinde, Türkiye demokrasisinde kanuna uygun ve anayasanın emirlerine uygun şekilde bu ara seçimler hep yapıldı. Bir an önce Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin boşalan sandalyeler için ara seçim kararı alması, bu konuda da Meclis Başkanının üzerine düşen görevi yapması zorunludur" açıklamasında bulundu.

'O ARA SEÇİM OLACAK'

Özel ayrıca ara seçim ile ilgili, "Şu anda bir kez ara seçim zorunluluğu vardır ve yapılmalıdır. Ara seçim yapılsın da biz 22 milletvekili mi istifa ettiririz, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana gibi Türkiye açısından çok önemli fikirler verecek büyük şehirlerde mi milletvekili istifa ettiririz, Türkiye coğrafyasında en çok seçmeni götürecek şekilde mi istifa ettiririz ya da sadece mesele İstanbul'da geçiyor ya, ya da geçtiği yerlerde; İstanbul, Bursa, Antalya ve Adana'da mı olur? Onlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin o an vereceği kararlardır. Burada bir öngörülebilirlik lüksünü iktidara tanımak istemem. Kimse şöyle düşünmesin; '22 milletvekili istifa etmezse ara seçim olmaz.' O ara seçim olacak arkadaşlar. Anayasa öyle diyor. Olmazsa Numan Bey de bunu sorumluluğunu taşır, iktidar partisi de anayasanın emrettiği bir ara seçimden kaçma sorumluluğunu taşır. O ara seçimin yapılması ile ilgili irade ortaya çıkmalıdır" diye konuştu.

HATİMOĞULLARI: DEM PARTİ OLARAK OLASI BİR ERKEN SEÇİME HAZIRIZ

Özel'in ardından konuşan DEM Parti'li Tülay Hatimoğulları, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili, "Bu süreç, AK Parti-DEM Parti arasına sıkıştırılmış bir diyalog hattı ile değil, tüm kesimlerin katılmasıyla başarılı olabilir. Bu süreci başından beri destekleyen Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyoruz. Gerçekten başından beri bu süreci büyük bir samimiyetle desteklediler ama daha fazla şey yapmamız gerekiyor. Bu süreci ilerletmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Erken seçim konusuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Hatimoğulları, "Toplum genel anlamda bir erken seçim beklentisi içindeyse bizler DEM Parti olarak bu çerçevede olası bir seçime hazırız" dedi.

