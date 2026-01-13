Özgür Özel: Su Sorununu Çözeceğiz, Emeklinin Yanındayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'de barajları yapma işi iktidarınken, 23 yıldır iktidarda olup da bu hale gelene yine de biz kuraklık üzerinden bir şey demeyip, 'Hep birlikte çalışalım, su sorununu çözelim' derken, o dönüp Mansur Yavaş'a 'Beceriksiz, Ankara'yı susuz bıraktı' deyip laf söyleyip, sudan siyaset yapıyor. Mansur Yavaş tedbirlerini aldı. Rakamları şeffaflıkla paylaştı. O sorunu da çözdü. Allah'ın izniyle her sorunu çözdüğümüz gibi su sorununu da belediyelerin yetkisinde belediyelerle, milletin verdiği yetkiyle de gelecek sene iktidarda çözeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 'Eğer hak etmediğimizi duyarsak, hak ettiğini duyarsın' dediğini hatırlatarak bir video izletip, "İşte hak etmediğini duyan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne hak ettiği cevabıdır. Bundan sonra böyle. Duyan duymayana söylesin. Gören görmeyene anlatsın. Erdoğan'a yapıldığında gidip yurt dışından destek istemek meşru, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Ekrem İmamoğlu'na yapıldığında dışarıya gidip de ' Türkiye'de yapılan bir yolsuzluk operasyonu değildir. Türkiye'de yapılan yargı eliyle bir darbedir. Mevcut Cumhurbaşkanının gelecek cumhurbaşkanına, mevcut iktidarın bugün gücünü kullanarak geleceğin iktidar partisine yaptığı darbedir' dediğimizde, 'Bizi gidip de oraya şikayet ediyorlar.' Geçmişte kimin Türkiye'yi şikayet ettiğini, Türkiye'yi mahkemelere verdiğini, tazminat taleplerinde bulunduğunu biliyoruz. Ben mesela tutup da İngilizden, Amerikalıdan 'Türkiye'yi kınayan bir açıklamayı yap, bunu da gelelim burada gazetelere manşet yapalım' filan demedim. Ben Avrupa'daki kardeş partilerime 'Türkiye'deki bir yargı darbesidir, ülkenizde bunu doğru anlatın. Erdoğan'ı güvenlik kaygılarıyla pazarlık edilecek birisi olarak değil demokrasi zeminine davet edilmesi gereken bir siyasi muhatap olarak görün' dedim. Demeye de devam ediyorum" diye konuştu.

'HANIMEFENDİ DÜZELTMEDİ, DİRENDİ'

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın, Aleviler ile ilgili sözlerini hatırlatan Özel, "Grup başkanvekilimiz bunu fark etti ve büyük bir siyasi olgunlukla dedi ki; 'Bunu düzeltin.' Çünkü ağızdan çıkan laf bazen olmadık bir yere gider. Orada olur. Döndü ve dedi ki; 'Yanlış bir şey söylüyorsun, bunu düzelt.' Hanımefendi düzeltmedi, direndi. Şimdi bütün Türkiye'de bu konuda Alevi canlarımızın canını yakan bu konuda Adalet ve Kalkınma Partisi uyarımıza rağmen 'Hayır, arkasındayım' diyor. Alevileri Müslüman'dan saymayan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne iftira atacağım derken Suriye'deki Alevi katliamını meşrulaştıran, acayip, tutulacak hiçbir yanı olmayan bir şey. Dün Ömer Çelik çıkmış televizyon karşısına. Parti adına bir düzeltme bekliyorsun. Abuk sabuk laflar çeviriyor. 1-1,5 aylık polemiklerden bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. Bu hanımefendiyi halen daha görevde tutmaya devam ederseniz, o ayıplı lafın altına tüm parti imza atar, başta Erdoğan" ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANININ MÜZESİ OLMAZ'

Tek adam rejimi başladığından beri ekonomik kriz içinde olunduğunu söyleyen Özel, "Bugün asgari ücretliler, emekliler, çiftçiler tarihin en borçlu dönemini yaşarken yüksek faiz, yüksek enflasyon, iğneden ipliğe gelen zamlar hepimizin belini büktü. AK Parti'nin bu sıkıntıları çözecek kadroları da becerisi de enerjisi de yok. Öyle bir ihtimal yok artık. O yüzden AK Parti ile milletin arasına giren mesafeyi görmek lazım. ve Cumhuriyet Halk Partisi gerçek siyaseti meydanlarda, sokaklarda, vatandaşın yanında yaparken; kışın sıcak, yazın serin salonlardan polemik yapanların ürettikleri siyaseti de utanarak izliyor. Millet bu haldeyken Erdoğan bambaşka bir alemde. Geçen gün bir konuşma yapmış. Not önüme geldi inanamadım. 'Bu fakirin İstanbul'da bir müzesi var' diyor. Hangi fakirin? Erdoğan fakir, İstanbul'da bir yer almış, metruk haldeymiş, yaptırıyormuş. Oraya müze yapıp kendisine verilen hediyeleri sergileyecekmiş. Bu salondaki emeklinin tabağını koyacak yemeği yok. Adam Katar emirinden aldığı altın tabakları sergileyecekmiş. Katar şeyhinden aldığı altın tabağı sergileyecek, kendisine verilen hediyeleri sergileyecek, 'Fakirim ben' diyor. 'Bu fakirin bir müzesi olacak artık' diyor. Sen kimsin? Sen Cumhurbaşkanısın. Cumhurbaşkanının müzesi olmaz kardeşim. Atatürk'ün müzesi mi var, İnönü'nün müzesi mi var? Hangi cumhurbaşkanının müzesi var? Cumhurbaşkanına ne verildiyse devletin müzesinde durur" açıklamasında bulundu.

'EMEKLİYE BÜYÜMEDEN PAY VERMİYORLAR'

Özel, emekli maaşı zammına ilişkin, "Adalet ve Kalkınma Partisi, emeklinin düşmanıdır, zenginin dostudur. Geldiklerinde ilk lafları şu olmuştu; 'Emekliye milli gelirden pay vermeyeceğiz. Zira emekli milli geliri artıran değil, azaltanlardır' diye tanımlama yaptılar ve büyümeden pay vermemeyi sistematik olarak, kararlı olarak, planlayarak yaptılar. Onlar geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugün beğenmediğimiz, itiraz ettiğimiz asgari ücret 28 bin lira. 1,5 asgari ücret 42 bin lira. Bu salondaki herkes biliyor ki; AK Parti gelmese, emekliye hiç ilişmese, hiç karışmasa, emeklinin düşmanı olmasa, 'Emekli milli gelire katkı yapan değil, azaltan unsurlardır' ayıbının sahibi olmasa, bugün beğenmediğimiz asgari ücretin 1,5 katını alarak en az 42 bin lira alıyor olacaktı. Bu ülke rahmetli Ecevit, rahmetli Mesut Yılmaz ve Sayın Devlet Bahçeli'nin beğenmedikleri, her fırsatta yerdikleri üçlü koalisyon döneminde son verdiği en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugün 42 bin lira bugünkü asgari ücrette olması gereken tutar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her yönüyle bunları çalışıyoruz" diye konuştu.

'HER SORUNU ÇÖZECEĞİZ'

Günlerdir 'sudan siyasetle' Mansur Yavaş'la uğraşıldığını belirten Özel, "Türkiye'de barajları yapma işi iktidarınken, 23 yıldır iktidarda olup da bu hale gelene yine de biz kuraklık üzerinden bir şey demeyip, 'Hep birlikte çalışalım, su sorununu çözelim' derken, o dönüp Mansur Yavaş'a 'Beceriksiz, Ankara'yı susuz bıraktı' deyip laf söyleyip, sudan siyaset yapıyor. Mansur Yavaş tedbirlerini aldı. Rakamları şeffaflıkla paylaştı. O sorunu da çözdü. Allah'ın izniyle her sorunu çözdüğümüz gibi su sorununu da belediyelerin yetkisinde belediyelerle, milletin verdiği yetkiyle de gelecek sene iktidarda çözeceğiz. Şimdi bu Mansur Yavaş'la bu emekliler arasında yaşanan meseleye bakın. Hani AK Parti '19 bin lirayı 20 bin lira yapacağım, bin lira vereceğim' diyor ya. Koca Meclis'i çalıştıracaklar, çözüm bulacaklar, bin lira verecekler çocuğa harçlık verir gibi. Mansur Yavaş Ankara'da sosyal yardım alması gereken, yani yoksul emeklilere her ay 2 bin 677 lira maaşlarının üzerine belediyeden destek koyuyor. Her ay koyuyor bu parayı. Yılda 12 kez bir kilogramlık et desteği yapıyor. Kışın 3 ay boyunca doğal gaz faturalarını ödüyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında ilave 2 bin 500'er lira veriyor. Bunları yaparken de yüzlerce müfettişle tepesinde duruyorlar. Bugün de Mansur Bey dedi ki; 'Genel Başkanımız duyursun bunu.' Haftaya Meclis'te çoğunluğumuz da var, geçirmeme ihtimalimiz de yok. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi karar alacak; 377 bin sosyal yardım alan kişi bundan sonra Ankara Büyükşehir sınırları içinde bedava ulaşımda olacak" dedi.

'ADALET OLMAZSA GEÇİM DE OLMAZ'

Özel, bir ülkede adalet olmazsa; geçimin de refahın da olmayacağını söyleyerek, "19 Mart darbesi bu milleti daha da yoksullaştırdı. 160 milyar dolarımızı yediler. Borsayı çökerttiler. Yatırımcıyı kaçırdılar. Sayın Erdoğan bizimle sandıkta yarışmaktan, hesaplaşmaktan korktu. Yargı kollarını kurdu, başına da bakan yardımcısı olan, yani siyasette olan birisini İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak gönderdi. Bugün o darbenin 300'üncü günündeyiz. 300'üncü kara gün. Yarın Beşiktaş Meydanı'nda 300'üncü gün eylemimizde olacağız. Bizim buna karşı mücadelemiz, elbette demokrasi mücadelesi sürecek. Alın terinin sömürüldüğü, emeklinin süründürüldüğü, memleketin bereketinin kaçırıldığı, tarımın bitirildiği, esnafın perişan edildiği, ülkenin Amerika'nın Büyükelçisinin ağzında '5 dakikalık randevu dilenenler' diye aşağılandığı, 'Amerikan Başkanının adamı' diye buraya yollanan büyükelçinin küstahlıkla bu ülkenin Cumhurbaşkanına meşruiyet dağıttığı bu kara düzen değişecek. Yetkiyi milletten alacağız. Bu milleti 100 yıl önce olduğu gibi bir kere daha ayağa kaldıracağız. Söz veriyoruz. Hepinize güveniyorum, hepinizi çok seviyorum. Emeklilerin teker teker ellerinden öpüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi emekliler için mücadeleye devam ediyor. Bu millet için mücadeleye devam ediyor" dedi.