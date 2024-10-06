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Özgür Özel: Sığınmacıları Memleketlerine Yollayalım

Özgür Özel: Sığınmacıları Memleketlerine Yollayalım
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye yönetiminden resmi yazı beklediğini ve sığınmacıların memleketlerine gönderilmesi için adım atılması gerektiğini belirtti. Ayrıca Hatay'daki sığınmacı sorununa dikkat çekerek, Türkiye'nin çözüm sürecine girmesi gerektiğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben Suriye yönetiminin bizden resmi yazı talebini önemsiyorum, 'gün bildireceğiz' dediler, bekliyorum. Erdoğan benden önce giderse memnun, sorun çözülürse müteşekkir olurum." dedi.

Özel, Defne ilçesindeki Sevgi Parkı'nda düzenlenen "halk buluşması"nda, yerel seçimlerde CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olduğunu ve Türkiye nüfusunun yüzde 65'ine hizmet etme yetkisini aldıklarını söyledi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan depremleri anımsatan Özel, o süreçte ve sonrasında kentin ihmal edildiğini savundu.

Özel, seçimlerden önce Bursa Büyükşehir Belediyesinin depremlerde yıkılan Ulu Cami'nin restorasyonunu yapacağı sözünü verdiğini ve buna memnun olduklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gayet memnun olduk, 'hayır' demedik, 'yapın' dedik. Sonra seçim oldu ve milletin takdiriyle Bursa'yı biz kazandık. Mustafa Bozbey geldiğinde Ulu Cami projesini gördü, inceledi, 2023 Eylül ayında bunun ihalesini yapmışlar, bir müteahhide vermişler ancak çivi çakmamışlar başkanıma gelene kadar. Başkanım inceledi ve ardından bugüne kadar geçen süreyle ilgili çalışmayı yaptı. Sorun şu ki burada efendim, 'AK Parti'deyken Ulu Cami yapılıyordu, CHP'deyken yapılmıyor' diyenlere inat ortaya koydu ki biz her şeyi yapmışız. Müteahhide 1 lira borcumuz yok ancak Bilim Kurulu projeyi imzalamamış. Önce sözünü verdiler, sonra inkar ettiler ama bugün bütün belgelerle ortaya çıktı, şimdi Sayın Başkan burada, Ulu Cami örneğinde ve Hatay'a verdiğimiz tüm sözlerde açıkça söylüyoruz ki sözü Hatay'a kim verirse versin, söz bizimdir, yerine getirilecektir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nı bugün buraya ekibiyle biz çağırdık, yerinde çalışmasını yaptı."

"Artık bu sığınmacıları memleketlerine yollayalım"

Hatay'da ve Kilis'te çok büyük bir sığınmacı sorunu olduğunu belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi tarihi bir fırsat var, biz hep şunu söylüyorduk; 'Esad'la konuşmalısın', bize diyordu ki 'Eli kanlı Esed'le konuşmam, git sen konuş'. Dedim ki 'Gideceğim, Esad'la görüşeceğim, bu işlerin çözülmesi için adım atacağım'. Türkiye bu konuyu konuştu, 'Ben de gideceğim' dedi. O günden beri ne gidiyor ne de bizim gitmek üzere olduğumuz süreci serbest bırakıyor, karşı tarafa Putin üzerinden baskı yapıyor, işi kilitliyor. Ben Suriye yönetiminin bizden resmi yazı talebini önemsiyorum, 'gün bildireceğiz' dediler, bekliyorum. Erdoğan benden önce giderse memnun, sorun çözülürse müteşekkir olurum."

Suriye'de genel af ilan edildiğini aktaran Özel, "Şimdi bir fırsat var; Esad af ilan etti, genel af. Ne bekliyorsun, hemen git gerekli teminatları al, bütün Avrupa Birliği ülkeleriyle Selin Hoca konuşuyor, biz konuşuyoruz, Avrupa elini taşın altına sokmaya hazır, yeter ki çözüm olsun. Bu insanların güvenliğinin sözünü al, zaten af çıktı, oranın yaşanılabilir bir hale gelmesini sağlayalım, hızla davulla, zurnayla artık bu sığınmacıları memleketlerine yollayalım, başka çaresi yok bu işin." diye konuştu.

Özel ve beraberindekiler daha sonra CHP Hatay İl Başkanlığına basına kapalı ziyaret gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Politika

Özgür Özel Diplomasi Politika Türkiye Suriye Dünya hatay

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