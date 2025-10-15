Haberler

Özgür Özel, Sarıyer'deki Mitingde Başarılarını Anlattı

Özgür Özel, Sarıyer'deki Mitingde Başarılarını Anlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer'de düzenlenen mitingde partilerinin son 3 seçimdeki başarılarını vurguladı. Altyapı projeleri ve sosyal tesislerin açılışları hakkında bilgi verdi. Seçim süreçlerine dair stratejilerini paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Sarıyer'de düzenlenen mitinge katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde partisi tarafından düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı. Sarıyer Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Özel, "Sarıyer'de son 3 seçimde partimiz kazanıyor. 19 ayda 52 ton safalt dağıttık 6750 metre kanal döşedik. 20 yıllık içme suyu sorununu Fatih Sultan ve Baltalimanı mahallelerinde çözdük. 6 mahallede 40 yıllık altyapı sorunlarını çözdük. İlk sosyal tesis Kireçburnu'nda açtık. 2 yaşam vadisini, Büyükdere Atatürk Fidanlığı'nı, Hacıosman Atatürk Kent Ormanı'nı, Cendere Sanat Müzesi'ni, Sarıyer'e ve şehrimize kazandırdık. Son seçimlerde İstanbul'da 39 ilçede 28 ilçeyi hedefledik 26'sını kazandık. Türkiye'de Ege'de hiç alınmadık bir il bırakmadık. Türkiye coğrafyasının yüzde 65'ni, ekonominin yüzde 80'ini 31 Mart'ta hep birlikte kazandık. Seçim akşamı sandıklar açılırken eskisi gibi mesaj gelmedi. Önceden moralinizi bozmayın görev yerinizi bırakmayın sandıkları terk etmeyin derdik. 31 Mart ruhu şu. Aynı mesaj geldi ama şöyle geldi. Birazdan Türkiye'nin dört bir yanından birbirinden güzel haberler alacaksınız. Sevinip de sandığı bırakmayın. Son ıslak imzalı tutanağı imzalamadan göreviniz başından ayrılmayın. Bu değişimin ruhudur" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Trump: Şu an Çin ile ticaret savaşındayız

Trump'tan piyasaları allak bullak edecek çıkış: Şu anda savaştayız
Pakistan, Afganistan'ın en kritik binasını vurdu

Komşu ülkenin en kritik binasını bu hale getirdiler
Almanya'dan Türkiye'ye Eurofighter satışına yeşil ışık

Türkiye'nin uzun zamandır beklediği uçaklara yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
840 liralık kuponuyla altılıyı tek başına bildi! Kazandığı ikramiye inanılmaz

840 liralık altılı kuponuyla kazandığı ikramiye inanılmaz
'Dünyanın sonunu getirecek böcek' İstanbul'da görüldü

"Dünyanın sonunu getirecek böcek" İstanbul'da görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.