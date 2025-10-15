Özgür Özel'in Sarıyer Mitinginde AK Parti Eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Sarıyer'de düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Sarıyer'de düzenlediği mitingde konuştu. Özel, "Borcu borçla kapatanlar, çeviren vatandaşlar artık en dibi gördü. Şu anda eksi bakiyeye düşen hesap sayısı tarihin rekorunu kırmış. Bu sene yüzde 89 artmış ve 31 milyona ulaşmış. Türkiye'de 31 milyon kişinin hesap bakiyesi eksi, ona uygulanan faiz yüzde 95" dedi.

Özel, "Bu kara düzende 100 liralık verginin 89 lirasını vatandaştan, sadece 11 lirasını gerçekten kazananlardan alıyorlar. Ben bıkmadan, usanmadan AK Parti'nin kara düzeninin vergi alış şeklini anlatıyorum. Bakın bir ülkede vergi kazanandan alınır. Doğrusu çok kazanandan çok alınır, az kazanandan az alınır, kazanmayandan vergi falan alınmaz. Ama bu ülkede verginin yüzde 66'sı dolaylı vergi. Yani en ahlaksızca, en vicdansızca alınan vergi. Bir fabrika düşünün işleri, yolları tıkırında. Fabrikatörün kendisiyle, kapıdaki bekçisi aynı vergiyi ödüyor. Elektriğe, suya, cep telefonu faturasına ya da evladına aldığı mamaya, çocuk bezine. Fabrikatörden de aynı vergiyi alıyor, bekçiden de aynı vergiyi alıyor. Kazancına bakmadan. Yüzde 66'sı dolaylı vergi. Yüzde 23, maaşlardan kesilen vergi. Mesela şu ağacın altında bir Mahmut hoca var. Mahmut hoca, maaş alacak. Kartı soktuğunda daha parayı çekmeden maaşından vergi kesildi ya çoktan, işte o vergi toplam yüzde 23. Maaşlardan kesilen vergi etti yüzde 89. Geriye kalan yüzde 11, Türkiye'nin hizmet sektöründe olsun, üretimde olsun, ihracatta olsun, para kazanan, ticaret yapan, kar edenlerin ödediği vergi sadece yüzde 11. Yüzde 89 gariban vatandaştan, yüzde 11 sadece kazananlardan. And olsun, söz veriyoruz ki bu AK Parti'nin kara düzenini ters yüz edeceğiz" dedi

Özel, "Bir de malum bu AK Parti'nin kara düzeni sürsün isteyenler, 19 Mart darbesine giriştiler. 30 Ekim 2024 gününde yani bundan 15 gün sonra bir sene olacak, sevgili Ahmet Özer'i, Türkiye'nin en büyük ilçesine kayyım atayarak Silivri Cezaevine koydular. Sonra Beşiktaş'la devam ettiler, sevgili Rıza Başkan'la. Sonrasında 16 belediye başkanına uzanacak bu darbe sürecini başlattılar. Biz Cumhuriyet Halk Partililerin, Ekrem Başkan'ın bir tane suçu var. Suçsuz yere yatmıyor içeride, kimse öyle sanmasın. Çok ağır bir suçu var; Recep Tayyip Erdoğan'ı yenme suçu. Bu suçu biri Beylikdüzü'nde, üç kez İstanbul Büyükşehir'de, dört kez üst üste işledi. Bir kez daha işleyeceğini bildikleri için ondan korktular, iftira attılar, Silivri'ye kapattılar. O Silivri'ye girdiği günlerde, biz Saraçhane'de iken Tayyip Erdoğan çıktı ve dedi ki 'Çok değil, bir aya kalmaz insan içine çıkamayacaklar. Birbirlerinin, ailelerinin yüzlerine bakamayacaklar' dedi. Şimdi Sarıyer'deyiz, televizyonlar canlı yayında. Aha da Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'in gözünün içine bakıyorum. Birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Diyoruz ki 'Arkadaşlarımız masumdur, senin savcıların iftiracıdır, sen iftiracısın. Tam 210 gün geçti, arkadaşlarımız içeride, bir kör kuruş ispatlayamadılar. Her gün attıkları iftiraları biz çürüttük, yenisini attılar. Arkasında duramadılar. Ama biz arkadaşlarımızın arkasında durmaya devam ediyoruz" dedi.

Özel, "Söz verdikleri iddianameleri yazmıyorlar. Akın Gürlek kendisi çıktı ve dedi ki 'Eylül ayında bir iddianame, ekim ayında bir iddianame.' Ekimin sonuna yaklaşıyoruz daha eylül başında çıkacak iddianame çıkmadı. İstanbul Büyükşehir'in iddianamesi ekimde çıkacaktı, şimdi duyuyorum ki savcılardaymış. Savcılar diyormuş ki 'Ayrı ayrı iddianameler yapalım.' O da diyormuş ki 'Büyük konuştuk, turpun büyüğü diye Cumhurbaşkanımız söyledi.' 'Ahtapot' dedik, 'Kafa' dedik, 'Kollar' dedik, 'Şimdi bunların hepsini birbirine ilişkilendirmelisiniz.' Elinde alakasız iftiracıların her bir savcının bambaşka motive etme yöntemiyle ama tehditle evladının sağlığıyla yaşlı annesiyle, babasıyla, üç kuşaktır gelen şirketine el konulmasıyla, geri verilmesi ile attırdıkları imzalar ve iftiranameler birbirini tutmuyor. Birbirine ulaşmıyor. Asla birbiriyle örtüşmüyor. İşte o yüzden buradan sesleniyoruz. 'O iddianameleri yazın, getirin yargılanmak için değil bu kara düzeninizi yargılamak için bekliyoruz" dedi.