CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Sancaktepe'de konuşma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Sancaktepe'de düzenlediği mitingde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Sancaktepe'de düzenlediği mitingde konuştu. Özel, "Sancaktepe'nin güzel insanları, heyecanımız yüksek, enerjimiz yüksek. Ama memleketin durumu hiç parlak değil. Bilhassa geçtiğimiz günlerde aldığımız bir haber. Biraz önce ben buraya doğru gelirken ekrandan sizleri izliyordum. İl başkanımız buraya şanlı bayrağımızı açtılar. 12 şehidimiz için saygı duruşunda bulundunuz, İstiklal Marşımızı okudunuz. Ben de şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Ancak böyle bir ihmali bir türlü içimize sindiremiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 19 askerimizin bir mağaraya sokulup, metan gazından 12'sinin hayatını kaybetmesini, ordumuzun envanterinde insansız araçlar, robotlar varken, oraya ölçüm cihazlarının çok önceden gitmesi gerekirken, evlatlarımızda gaz maskesi, oksijen tüpünün olması gerekirken, bunların bir kısmının ihmal edildiği, tedbir alınmadığı ve boşu boşuna 12 aslan parçasını kaybettiğimizi düşündükçe bunu bir türlü içimize sindiremiyorum. Bir metan gazı ölçüm dedektörünün sadece bin 100 lira olduğu noktada bu büyük ihmali asla kabul etmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bunu sonuna kadar araştıracak. Milletimize söz veriyoruz. Mehmetçiğin canını hiçe sayanlardan mutlaka hesap soracağız" dedi.

Özel, "Beylikdüzü Belediye Başkanımız İzmir'de hastaneden izliyor. O da bir Maçkalı. Buradan ona yürekten bir alkış yolluyoruz. Mehmet Murat Çalık'ı en kısa zamanda aramıza bekliyoruz. Maalesef dün akşam Silivri'de olmayıp, bu akşam Silivri'de olan yiğitlerimiz var. Biri Adana Büyükşehir'imizin değerli Belediye Başkanı Zeydan Karalar. 'Adana gibi başkan' Zeydan Başkan. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek Antalya'da. Adıyaman'ın depremdeki kahraman evladı Abdurrahman Tutdere ev hapsinde. Hepsinin tek günahı var; AK Parti'yi yenmek, Tayyip Erdoğan'ı yenmek. Ama Erdoğan şunu bilsin ki biz Ekrem Başkan'la Erdoğan'ı 4 kez yendik. Biz yenilmedik. Biz iki seçimdir Erdoğan'ın adaylarını teker teker yeniyoruz. '23 yıldır seçim kaybetmedim' diye geçmişi anmış Erdoğan. Bugün 'Biz 23 yıldır şu seçimi kazandık, bu seçimi kazandık' diyor. Ama artık o yenilmez değil. Onu 31 Mart'ta yendik ve 2'nci parti yaptık. Bütün anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin 1'nci partisi. Beylikdüzü'nde bir kez, İstanbul'da 3 kez Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı, Erdoğan'ın adaylarını yendi. Ama Erdoğan, Ekrem Başkan'ı bir kere bile yenemedi. Bir yenilmez varsa Ekrem Başkan'dır. Onun için korkuyor, korksun. Geleceğiz, yine yeneceğiz, biz kazanacağız" dedi.