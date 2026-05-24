Haberler

Özgür Özel kendisine verilen mutlak butlan tebligatını yırttı

Özgür Özel kendisine verilen mutlak butlan tebligatını yırttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanlığı'ndan mutlak butlan kararı ile alınan Özgür Özel, kendisine teslim edilen karar belgesini 'Bunun için yıktılar Baba Ocağı'nı' diyerek yırttı ve belgeyi Ali Mahir Başarır'a verdi.

Mutlak butlan kararı ile CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel, karar kağıdını yırttı.

CHP Genel Merkezi'nde mutlak butlan kararını tanımayan CHP'lilere yönelik gerçekleştirilen müdahalenin ardından Özgür Özel'e mutlak butlan kararının olduğu belge teslim edildi. Belgeyi eline alarak inceleyen Özgür Özel, "Bunun için yıktılar Baba Ocağı'nı" diyerek sitem etti ve kararın tebliğ edildiği belgeyi yırttı. Belgenin yırtılmış halini CHP'li Ali Mahir Başarır'a veren Özgür Özel, belgenin makam odasında bulunan masaya bırakılmasını istedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Çok üzgünüm
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü! İşte ilettikleri talep

CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü! İşte ilettikleri talep
CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel TBMM'ye yürüyor

Özgür Özel, TBMM'ye yürüyor! Kalabalık çok gergin
Acun Ilıcalı'nın isteği İngiltere'yi salladı: Ben bu şekilde yapamam

Acun Ilıcalı'nın isteği İngiltere'yi salladı: Ben bu şekilde yapamam
Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı

Yok artık Arda! İspanyollar şaştı kaldı

'Geliyor Kılıçdaroğlu' şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti

"Geliyor Kılıçdaroğlu" şarkısını yapmıştı! Tarafını belli etti
Kılıçdaroğlu'na eski kurmaylarından çok sert tepki: Acizsiniz, atanmışsınız

Eski kurmaylarından Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler
Dünya Kupası'na yetişecek mi? İşte Kerem Aktürkoğlu'nun sahalardan uzak kalacağı süre

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun sahalardan uzak kalacağı süre