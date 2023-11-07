Özgür Özel, Manisa programı öncesi İzmir'e geldi

CHP Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel memleketi Manisa'daki programı öncesi İzmir'e geldi. Havalimanında davul, zurna ve meşalelerle karşılanan Özel, buradan da kara yoluyla Manisa'ya hareket etti.

CHP Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel, memleketi Manisa'daki programı öncesi İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Burada Özel'i, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP il teşkilatı ve ilçe belediye başkanları karşıladı. Yoğun ilgi ören Özel, kalabalığın arasında ilerlemekte güçlük çekti. Davul, zurna eşliğinde meşalelerin yakıldığı karşılama programı sonrası Özel, kara yolu ile Manisa'ya gitmek üzere yola çıktı.