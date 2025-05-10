CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kürt meselesini inkar edenlerden hiç olmadık. Hep doğru yerde, tarihin doğru yerinde durduk. Bu sorunun var olduğunu, çözülmesi gerektiğini savunduk. En başından beri samimi, şeffaf, toplumsal mutabakata dayalı, Meclis zemininde çözülmesi gerektiğini, mağdurların, şehit ailelerinin, gazilerin, bu süreçte zarar gören herkesin ortak rızasıyla mutabakatıyla anaların gözyaşının dinmesini savunduk" dedi.

CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 5'incisi, bugün Van'da düzenlendi. Van Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgün Özel, Van'a bugün miting yapmaya değil, barışın ve adaletin sesini duyurmaya, barışın ve adaletin umudunu haykırmaya, baskılara, zulme, kayyuma, halkın iradesini tanımayanlara, darbecilere, cuntacılara karşı eylem yapmaya geldiklerini söyledi.

'KALE MALE YOK'

Özgür Özel, "Kaleler bitmiştir. Orası benim kalem, burası benim tapulu malım dönemi bitmiştir. Buraya Konya'nın selamını getirdim. Buraya Mersin'in selamını getirdim. Yozgat'ın, Samsun'un selamını getirdim. Buradan selam almaya, selamınızı ta İzmir'e götürmeye geldim. Barışın karşıtları, dostluğun karşıtları, bu memleketteki Türk'ü Kürt'e kırdırmak isteyen, Alevi'yi Sünni'ye düşman gösterenlerin bütün oyunları bozulacak. Bir olacağız, hep birlikte başaracağız. Kimi diyor ki Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi, AKP'nin kalesine gitti. Kale male yok. Ne AKP'nin kalesi var artık ne CHP'nin kalesi. Artık tüm Türkiye, tüm şehirler bu milletin, bu halkın, kardeşliğin kalesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaleleri Van'a feda olsun, size feda olsun. Demokrasiye inanmış bir gelenekten geliyoruz" dedi.

'VAN'IN İRADESİNE KAYYUM ATANMIŞTIR'

Özgür Özel, "BDP'den seçilen Bekir Kaya yüzde 53 oyla belediyeyi kazanmış, ama ardından Van'ın iradesine kayyum atanmıştır. Ardından 2019 yılında HDP'li başkan birlikte milletvekilliği yaptığımız arkadaşımız Bediha Özgökçe Ertan ve eş başkanı birlikte sizlerin oylarıyla verdiğiniz yüzde 53 oyla her iki kişiden birinin rızasıyla seçilmiş, göreve gelmiş ama yerine kayyum atanmıştır. 2024 seçimlerinde de Vanlılar, 'Benim adayımı seçeceksin. Benim adayımı seçmezsen Van'ı size yönettirmeyeceğim' diyen inada karşı kendi iradelerini asla sakatlamamışlar. Yüzde 56'yla Sayın Abdullah Zeydan'ı ve Neslihan Şedal'ı Van Büyükşehir Belediye eş başkanlığına seçmişlerdi. Ancak bu milleti tanımaz, Kürt'e düşman, Kürt'ün iradesine düşman irade yine üçüncü kez Van Büyükşehir'e kayyım atamış, kendi adayını seçmeyenlere atadığı valiyi kayyum olarak dayatmıştır" diye konuştu.

Özgür Özel "Valinin, valiliğine sözüm yok. Emniyet tedbirlerine sözüm yok. Ancak valinin siyasetine sözüm var. Bir atanmış ve şu anda ayrıca Van'ın iradesine kayyum atanmış kişi, bu meydana gelinmemesi için gelinirse 'şöyle olur, böyle olur' diye ricalar, örtülü tehditler, kulak çekmeler, mesaj vermeler. Vali efendi, valiliğini bil, oturduğun yerde otur" dedi.

'O MAZBATAYI SÖKE SÖKE ALDILAR'

CHP Genel Başkanı Özel, "Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal seçildiklerinde, 'Van'ın bu iddialı, bu haklı, bu kendi iradesine sahip çıkan duruşuna daha ilk gün mazbatayı vermeyeceğiz. İkinci partiye mazbata vereceğiz' diye bir hazırlığa giriştiler. O gün Vanlılar bu hazırlığa karşı itiraz ederken bu arkamda duran kardeşleriniz, evlatlarınız, canlarınız, canlarım geldi sizinle birlikte mücadele ettiler. O mazbatayı söke söke aldılar. Kazandığımız seçimde kazanmasını biliriz. Kaybettiğimiz seçimde saygı göstermesini biliriz. Ama asla ve asla milletin iradesine karşı çıkılmasına, direnilmesine, kayyum atanmasına, haksız tutuklamalara geçit vermedik. Bundan sonra da vermeyiz" diye konuştu.

'KÜRT SORUNU NEDİR DEYİNCE BİRİLERİ KIZIYOR'

Özgür Özel, "Şimdi gündemde bir süreç, pek çok tartışma var. O konuya ayrıca değineceğim. Ama ben söyleyince çıkıp da söyleyince 'Kürt sorunu vardır' deyince birileri kızıyor. Kürt sorununu varlığını kabul etmeden güya söylemeden çözeceklerini sanıyorlar. Bak kardeşim Kürt sorunu nedir biliyor musun? Kürt sorunu tam da budur. Manisa'da, Manisalı belediye başkanı seçiyor. CHP'den geçiyor, yönetiyor. Osmaniye'de Devlet beyin memleketinde belediye başkanı seçiliyor, gidiyor, yönetiyor. Rize'de Tayyip Bey'in memleketinde Rizeliler, kendini kim yönetecek diye karar veriyor, oy veriyor, seçiyor yönetiyor. Van'a gelince, Diyarbakır'a gelince, Batman'a gelince, Mardin'e gelince 'Siz belediye başkanı seçemezsiniz, seçerseniz de yönettirmeyiz' diyor. İşte sana Kürt sorunu. Kürt sorunu budur. O yüzden, bu sorunları mutlaka hep birlikte demokrasiye ve birbirimize sarılarak çözeceğiz" dedi. Hapishanedeki siyasetçilere değinen Özel, "Sadece Selahattin Başkanı değil, Ekrem Başkanı, tutuklu belediye başkanlarımızın, belediye meclis üyelerini ve Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, siyasi tutsakların özgürlüğünü savunuyoruz" diye konuştu.

'BU İŞİN GARANTÖRÜ VAR MI'

Özgür Özel, "Adına bir şey koymadıkları, 'çözüm süreci' bile demedikleri, 'barış süreci' diyemedikleri, süreç süreci ile ilgili bir şey söyleyeyim. Sırrı Başkan gelip anlattığında rahmetli, 'Bunun adına ne diyeceğiz' dedim. Dedi ki, 'Bir adı yoktur.' Peki, 'Nasıl ilerleyeceğiz' dedim. Dedi ki geçen sefer denedik, uğraştık. Başımıza da iş açtık. Ama ben vazgeçmem, devam ediyorum. Geçen sefer, 'Önce çözüm sonra barış' dedik olmadı. Şimdi önce, 'Barış sonra 'çözüm' diyoruz. Dedim ki 'Sırrı Başkan böyle olur mu? Bu işin bir garantörü var mı?' dedim. Dedi ki, 'Garantörü falan yoktur. Garantörü sensin. Garantörü benim. Bu süreci kim sahiplenirse bu sürecin garantörüdür. Hiçbir çıkar beklemeden barışı savunanlar olacak bu sürecin garantörü' dedi. Şimdi öyle günlerden geçiyoruz ki bu topraklar çok fırtınalardan geçti. Savaş vurdu, sel vurdu, deprem vurdu. Ama adaletsizliğin ve eşitsizliğin vurduğu kadar bu coğrafyayı hiçbir şey vurmadı. Bir süredir bu yeni süreç ilerliyor. Kürt meselesini inkar edenlerden hiç olmadık. Hep doğru yerde, tarihin doğru yerinde durduk" dedi.

'PAZARLIĞA YÖNELİK OLMAYAN HER ADIMI DESTEKLEDİK'

Özgür Özel, şunları kaydetti: "Bu sorunun var olduğunu, çözülmesi gerektiğini savunduk. En başından beri samimi, şeffaf, toplumsal mutabakata dayalı, Meclis zemininde çözülmesi gerektiğini, mağdurların, şehit ailelerinin, gazilerin, bu süreçte zarar gören herkesin ortak rızasıyla mutabakatıyla anaların gözyaşının dinmesini savunduk. Partimizde kendi komisyonumuzu kurduk. Çalıştılar, hazırlandılar ve çalışmaya da devam ediyorlar. Terörün bitmesi, barışın gelmesi için atılan ve atılacak samimi kandırmaya, aldatmaya, pazarlığa yönelik olmayan her adımı destekledik. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bu uğurda ömrünü barış yolunda harcayan Sırrı Süreyya Önder'i buradan ruhuna değsin diye bir yürekten şöyle kuvvetli alkışlayalım."

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE 'EVET' DİYORUZ'

Özgür Özel, "Bu ülkenin tüm vatandaşları Cumhuriyet'in eşit hissedarlarıdır. 'Çanakkale'de Türk ile Kürt yan yana koyun koyuna yatıyor' lafı metafor değildir. Gidip gördüğünüzde bir Türk ile bir Kürt'ün nasıl bir mezarı paylaştığını görürüz. Onun için bu konuda adım atmayanlar, senelerce karşısında duranlar bir adım atınca onu mahcup edip, tutarsızlığını, haksızlığını, geçmişteki zehirli dillerini hatırlatmak yerine aksine atılan, 'Her adım kıymetlidir' dedik. Buradan bir kez daha söylüyorum. Efendim, terörsüz Türkiye'ye ne diyorsunuz? Terörün durmasını savunuyoruz. Terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyoruz. Terör örgütünün silah bırakacak olmasıyla ilgili haberin bir an önce gelmesini, silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

'TERÖRÜN BİTMESİNİ CANI GÖNÜLDEN SAVUNANLARIZ'

Özgür Özel, şunları kaydetti: "Ve ardından birileri var olduğunu söylediğinde kızsa da Meclis zemininde bugün Kürtlerin kendini eşit hissetmediği her türlü kötü, yanlış, eksik uygulamaları düzeltecek yasal adımların hep birlikte atılmasını ve en başta kayyum uygulamasının son bulmasını, siyasi tutsakların özgür kalmasını bekliyoruz. Hadi bakalım, şimdi terörsüz Türkiye'ye ne diyorsun? Buna 'evet' demeyen bu sürecin dışındadır. Terörün bitmesini canı gönülden savunanlarız. Gözyaşının dinmesini canı gönülden savunanlarız. Peki, şimdi bakalım siz bundan sonra ne yapacaksınız? Sırrı Başkan'a sözümüz var. Bu süreç akamete uğrarsa da bu sürecin sonunda yine bunlar bir kötülük yaparlarsa da Kürtlere verdikleri sözleri tutmazlarsa da eninde sonunda iktidar olacağız ve Kürt ile Türk'ün kardeşliğini mutlaka sağlayacağız."

KÜRTÇE, TÜRKÇE ANNELER GÜNÜ MESAJI

Özel, konuşmasını sonunda Kürtçe ve Türkçe olarak tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Özel, 2. Lig Play-Off'da mücadele eden Vanspor atkısını takarak takıma başarı dileklerinde bulundu. Özel, daha sonra parti binasına geçip bir süre görüştükten sonra kentten ayrıldı.

Haber: Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,