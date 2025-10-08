Özgür Özel: 'Korku İmparatorluğu Kuruluyor'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Şişli'de düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Şişli'de düzenlediği mitingde konuştu. Özel, "AK Parti artık siyaset üretmeyi bıraktı. Erdoğan malum mindere çıkamıyor, kendisine güvenmiyor. Partisine güvenmiyor, ana kademeye, kadın kollarına, gençlik kollarına güvenmiyor. Ne yapıyor? 'Bunlarla olmaz. Bizden olmaz. Artık bana bunları yenecek başka bir kuvvet lazım' dedi ve bakan yardımcısını İstanbul'a Cumhuriyet başsavcısı olarak yolladı, AK Parti yargı kollarını kurdu" dedi

Özel, "Bugün Çağlayan Adliyesi'ndeki Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcısı değildir. Çünkü anayasaya göre, yasalara göre bir hakim, savcı siyasete atılırsa, bırak atılmayı; meyil ederse, aday adayı olursa bir daha oraya dönemez. Oysa hakimlik yaptığı o adliyeden Ankara'ya gitti, bakan yardımcısı oldu. Fevkalade siyasi bir görevi üstlendi, sonra buraya bu operasyonu yürütmek üzere özel olarak yollandı. Bu büyük yasağa rağmen 'Anayasa yazılırken bakan yardımcılığı yok' diye arkasından dolanıp kendisini buraya getirenlere söylüyorum. Aldığı hiçbir karar, yaptığı hiçbir soruşturma ne anayasaya uygundur, ne vicdana uygundur, ne etiğe uygundur. Bir partinin yargı kolları genel başkanlığından başka hiçbir görevi yapmamaktadır. Biz ona bu yaptığı zulmün de onu oraya atayana da günü geldiğinde bunun hesabını soracağız. Andolsun ki soracağız" dedi.

Özel, "Dünyada uluslararası çok itibarlı bir enstitü var. Bu enstitü, Ekonomi ve Barış Enstitüsü. Bir endeksleri var ve 163 ülkede Küresel Huzur Endeksi'ne bakmışlar. Maalesef üzülüyorum söylemeye, 163 ülke arasında Türkiye 146'ncı sırada. Bizden bir kötü sırada Filistin var; iki yıldır bombardıman altında, soykırım görüyor. 67 bin kişi ölmüş, yarısı çocuk ve kadın. Ama oradaki huzur, Türkiye ile aynı. Bizden daha iyi olan ülkelerde Irak var, Nijerya var. Uzmanlar toplumun bu haline 'yurttaş hüznü' diyorlar. Anketler vatandaşın korkusunu ortaya koyuyor. Eskiden herkes telefonunun dinlendiğinden şüphe ediyordu, FETÖ zamanında. Şimdi esas kaygı olarak 'sabah erken saatte gözaltına alınmak, tutuklanmak' diye ifade ediyor insanlar. Normal vatandaşı 'Sabah kapım çalınacak mı?' korkusuna kaptıranlar, bu ülkede korku imparatorluğu kuranlardır. Korkuyu örgütleyenlere, korkuyla iktidarda kalmaya çalışanlara karşı umudu örgütlüyoruz. Geleceğin güzel günlerinin müjdesini veriyoruz. 12 metrekarelik zindanlarda moralleri yüksek arkadaşlarımız, bin odalı saraylarda panik halinde olan rakiplerine korku salıyorlar. Korku salıyorlar" şeklinde konuştu.

Özel, "İşte şimdi ilk giden filoya İsrail saldırmıştı. Oraya giden ikinci grupta Mehmet Atmaca, milletvekilimiz. Necmettin Çalışkan milletvekilimiz. Sema Silkin Ün, milletvekilimiz bulunuyorlardı. Üçünü de bugün sabah haksız bir müdahaleden sonra gemileri ile birlikte limana götürdüler. Aldığımız bilgilere göre ki ben kendileriyle telefon irtibatı sağlıyordum, dünden itibaren görüşemedik. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Arıkan'dan ve Sema Hanım'ın eşinden aldığımız bilgilerle şu anda Filistin'de gözaltındalar. Üç milletvekilimiz tutuklanıp cezaevine konulmaya çalışılıyor. Bu konuda buradan Cumhuriyet Halk Partisi olarak en derin dayanışma duygularımızı iletiyoruz. İsrail'e sesleniyoruz: Aklını başına al. Milletvekillerini, bütün aktivistleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ve dünyadan oraya gidip Filistin için dayanışan aktivistleri serbest bırak. Sen savaş suçu işliyorsun, insanlık suçu işliyorsun. Biz Filistin'in arkasındayız, sonuna kadar mazlumlarla dayanışma içindeyiz" dedi.