Özgür Özel: İYİ Parti'nin yerel seçimler kararı

Özgür Özel ( İyi Parti'nin yerel seçimler kararı): Dün ilk baştan söylemiştim alınacak her iki karara da saygılıyım demiştim. Aynen bu saygımızı muhafaza ediyoruz. O yüzden bütün örgütümüzden ve seçilmişlerimizden talebimiz şudur, eski dosttan düşman olmaz. Sakın İYİ Parti GİK'te bir karar verdi diye İYİ Parti ile bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyiniz. Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız. Bundan sonra bütün milletimize ittifak yapacağız.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika