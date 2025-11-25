Haberler

Özgür Özel: İstanbul Sözleşmesi Yeniden Yürürlüğe Girecek

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara geldiklerinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını ve kadına yönelik şiddete karşı etkili adımlar atacaklarını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara geldiklerinde, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını belirterek, "Kadına yönelik şiddete karşı atılması gereken adımları cesaretle atacağız." ifadesini kullandı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Kadınların güvende ve özgürce yaşayabilmesi için, şiddetin, caydırıcı düzenlemelerle önleneceği güçlü bir sistemi inşa etmek gerektiğini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Bunu yapmak siyasi bir tercihtir. Bu ülkede birileri güvende tutulurken, kadınlar başta olmak üzere milyonlar güvencesiz bırakılıyorsa bu durum siyasi tercihlerin sonucudur. Milletin takdiriyle iktidara geldiğimizde, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacak, kadına yönelik şiddete karşı atılması gereken adımları cesaretle atacağız."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
500

