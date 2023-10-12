Özgür Özel, İmamoğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. İmamoğlu, ziyaret nedeniyle teşekkür etti ve ikili arasında fikir paylaşımının olduğunu belirtti. Özel ise CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladığından bu yana çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan adayı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

İmamoğlu, İBB'nin Saraçhane'deki binasında yapılan ziyaret nedeniyle Özel'e teşekkür etti.

Özel ile daha öncede fikir paylaşımında bulunduklarını belirten İmamoğlu, "Sayın Başkanımız, istişare halinde olduğumuz, fikirlerimizi paylaştığımız ve birbirimizi beslediğimiz, güçlendirdiğimiz, özellikle genel seçim sonrasında yoğun bir temas yaşadığımız yol arkadaşımız. " dedi.

Özgür Özel ise CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladığından bu yana çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.

Yolda gelirken dilek tuttuğunu aktaran Özel, "Saraçhaneye doğru yaklaşırken '1 Nisan günü İstanbul Büyükşehir Belediyesinde meclis çoğunluğunu sağlamış, bugüne kadar elini kolunu bağlayan bütün engellerden kurtulmuş, İstanbul'u büyük bir farkla kazanmış Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'nin genel başkanı olarak bir kahvesini içmeyi dilek olarak tuttuk." diye konuştu.

"İstanbul İttifakı'nın içinde aslında hala Millet İttifakı da var"

İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerde yaşanabilecek ittifaklara ilişkin soruyu şöyle cevaplandırdı:

"İstanbul İttifakı' mottosunu İstanbul'da çalıştırmıştık ve bundan hiç vazgeçmemiştik. Bugün İstanbul İttifakı'nın içinde aslında hala Millet İttifakı da var. İYİ Parti de var ya da İYİ Parti'ye o verenler de var. Siyasi partilerin kendi iç mekanizmalarını nasıl işleteceği yönünde verdiği kararlara benim buradan yorum yapmam asla yakışmaz ama son ana kadar her türlü ittifak kurulabilir inancımı tekrar dile getiriyorum."