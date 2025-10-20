Özgür Özel: İddianame Perişanlık Belgesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik iddianameye ilişkin "Birbiriyle neden sonuç ilişkileri konulamayan, kanıtlardan mahrum, iddiaların havada kaldığı 500 sayfaya yakın bir perişanlık belgesiyle karşı karşıyayız." dedi.

Özel, Çankaya Belediyesince hizmete alınan Atatürk Sanat Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Çankaya'nın Türkiye'nin kalbinin attığı yer olduğunu belirtti.

Sanat merkezinin, önceki ve mevcut Çankaya Belediye Başkanlarının emeğiyle tamamlandığını aktaran Özel, merkezin, Ankaralıların hizmetine sunulmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Özel, CHP'li belediye başkanlarına Türk milletinin takdirinin devam ettiğini ama buna karşı bir "iftira kampanyası" yürütüldüğünü ileri sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında görevinden uzaklaştırılan Avcılar, Esenyurt, Beşiktaş, Seyhan, Ceyhan ve Adıyaman Belediyeleri ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlarının da bulunduğu 40'ı tutuklu toplam 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi anımsatan Özel, "Aylardır söylediğimiz, 'İpe sapa gelmez bütün iftiranameleri bir araya getiremiyorsunuz' dediğimiz meselenin ne kadar gerçek olduğu... Bir torbanın içine ilgili, ilgisiz, birbiriyle neden sonuç ilişkileri konulamayan, kanıtlardan mahrum, iddiaların havada kaldığı 500 sayfaya yakın bir perişanlık belgesiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

"Tutuksuz yargılama talep ediyoruz"

Özel, söz konusu belediye başkanları için tutuksuz yargılama talep ettiklerini belirterek, "Hodri meydan. Orada iddialar ortaya konulacak, savunmaları yapılacak, deliller tartışılacak. Eğer yüce heyet suçlu bulsa bile kesinleşmeyecek, İstinaf'a gidecek, Yargıtay'a gidecek. Bir yıldır yapılan zulüm durmalı. Yargılama yapılmalı, beraat eden etmeli. Burada artık daha fazla Mussolini'nin ön infaz yöntemiyle bu tutukluluklar sürdürülmemelidir." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve milletvekilleri ile sanat merkezinin açılışı gerçekleştirdi.

Özel, açılışın ardından sanatçı Zülfü Livaneli'nin "Livaneli Senfonik Eserleri" konserini dinledi.