Özgür Özel: 'Hayırlısı bu' diyorsanız, özür borcunuz yok mu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ( Aihm ) Selahattin Demirtaş'la ilgili kararına ilişkin, "Buna Sayın Devlet Bahçeli'nin 'Hayırlı olacaktır tahliyesi' demesi çok hayırlı bir demeç. Hayırlı şeye 'hayırlı' söyleyelim. Dün Selahattin Demirtaş'ı içeri atmakla övünenler, Figen Yüksekdağ'ı içeri atmakla övünenler, Osman Kavala'yı AİHM kararına rağmen içeride tutmakla övünenlere soruyorum; bugün 'hayırlısı bu' diyorsanız, dönüp de bir özür borcunuz yok mu acaba?" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' kapsamında yakasına turuncu kurdele taktı. Özel, pazar günü, 6 Şubat depreminin bininci günü olduğunu hatırlatarak, "Bugün yüz binlerce depremzede hala konteynerde ya da gurbette başkalarının yanında yaşamak zorunda kalıyor. Teslim edilen konutlarda altyapı sorunları, şikayetler bitmiyor. Okullar, sağlık merkezleri halen daha konteynerlerde hizmet veriyor. Ülkede ekonomik kriz var, deprem bölgesinde çok daha ağır şekilde hissediliyor. İşletmelerin halen daha yarısı faal değil. Ama bir yandan borçlar için mücbir sebep süresi 30 Kasım'da dolacak. Esnaf daha dükkanı açmadan vergi dairesine çağırılacak eski borçlar ile ilgili. Diğer yandan rezerv alan mağduriyetleri, rahatsızlıkları, şüpheleri halen daha ortada duruyor. Depremzedeler bin gündür adalet arıyorlar. Yıllardır sonuçlanmayan davalar, oyalama taktikleri, yurt dışına kaçanlara kırmızı bülten çıkartmanın maliyetleri. Diğer taraftan kamu görevlilerine verilmeyen yargılanma izinleri, yakınlarını kaybetmiş, bütün ailesini kaybetmiş acılı depremzedelerin bir kez daha yüreklerini yakmaya devam ediyor" dedi.

'O RAPORA KİMSE KIYMET VERMEMİŞ'

Özel, Gebze'de çöken bina ile ilgili, "Geçen sene temmuz ayında Makine Mühendisleri Odası'nın sorularla güçlendirdiği bir raporu çıktı ortaya. Diyor ki 'Burada metro yapıyorsunuz. Zemin zayıf. Bu inşaat, bu apartmanların altındaki zeminde kayma yaratabilir. Çalıştınız mı, baktınız mı? Evleri boşaltmayı düşünüyor musunuz? Kaç tane ev boşalttınız? Burada kentsel dönüşüm düşünmüyor musunuz?' Hiç kimse kıymet vermemiş ona. İlk önce bina çökünce, 'O binaya özel bir şeydir. Bizle, metromuzla ilgisi yok' dediler. Ama şimdi anlaşılıyor ki bütün bir mahalle, o metro inşaatı yapılırken, doğru tedbirler alınmadığı, doğru özen gösterilmediği için büyük bir felaketin kenarından dönmüş" dedi.

'ÖZÜR BORCUNUZ YOK MU ACABA'

Özel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş ile ilgili kararına ilişkin, "Buna Sayın Devlet Bahçeli'nin 'Hayırlı olacaktır tahliyesi' demesi çok hayırlı bir demeç. Hayırlı şeye hayırlı söyleyelim. Ama 9 yıl önce tek başına karar vermesi gereken Türkiye'deki bütün hakimleri, bir gece yarısı koordine edip de farklı farklı yerlerden siyasetçileri alıp da önceden hazırlanmış Edirne'deki, Kocaeli'deki, Gebze'deki cezaevlerine gönderen o mekanizmanın kurgulanması hayırlı mıymış Türkiye için? Dün bunları yapmakla övünenler, Selahattin Demirtaş'ı içeri atmakla övünenler, Figen Yüksekdağ'ı içeri atmakla övünenler, Osman Kavala'yı AİHM kararına rağmen içeride tutmakla övünenlere soruyorum; bugün 'hayırlısı bu' diyorsanız, dönüp de bir özür borcunuz yok mu acaba? Açık söyleyeyim. Bizim de var. Her ne kadar o zaman 120 milletvekilinin 100'ü ret oyu verse de her ne kadar o dönem bizler partide buna karşı bir mücadele vermiş olsak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20-25 tane 'İşte efendim referanduma gitmesin de geçecekse buradan geçsin' diye kullanılan o oylarda bu partinin de kusuru var. Partinin bugünkü Genel Başkanı olarak tarih önünde o günkü kusur için tüm Türkiye'den, Türk milletinden özür diliyorum, bugünkü Genel Başkan sıfatıyla" dedi.

Özel, "Selahattin Demirtaş'a 'terörist', 'eli kanlı', 'bilmem kaç kişinin ölümünden mesul' diyenler, bugün farklı konuşuyor. Çünkü rejim şeytan değiştirdi arkadaşlar. Bu rejim düşmanlık üzerine kurulu bir rejim olduğu için, kavga üzerine kurulu bir rejim olduğu için, korku üzerine kurulu bir rejim olduğu için, güya kendinde olmayan; ama devletin kuvvetini ele geçirdiği için; o gün rejime düşman lazımdı, şeytan lazımdı, o gün rejimin şeytanı Selahattin Demirtaş'tı. Bugün de rejime şeytan lazım, Ekrem İmamoğlu var. Bugün el uzattıkları, af diledikleri, övdükleri dün onların düşmanıydı. Partinin adı HDP'ydi, DEM'di. 'HDP'yi kapatmayan Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım' diyorlardı. Bugün oradan başka bir yere geçtiler" diye konuştu.

'ÜLKENİN UMUDU 86 MİLYONDA'

Özel, ayrıca, "Bu millet dünü de gördü, bugünü de gördü. O gün dediğinizi de duydu, bugün dediğinizi de duydu. Bu partinin dününü, bugününü, yarınını biliyor. Bu partinin samimiyetini, bu partinin seçim kazandığında senin gibi evin önünde dahi hemen bir otobüs üstü bulup 'Bay Kemal' diye dalga geçmelerini, 'Atı alan Üsküdar'ı geçti' diye ikrarlarını da gördü. Seçimi kazandığı akşam 'Komşunuz AK Partili ise üzmeyin onu, korna basmayın ve davul çalmayın' diyenleri de gördü. O yüzden en kısa sürede adaletin tecelli etmesini, tüm siyasi tutsakların serbest kalmasını bir kez daha talep ederken milletimize de şunu söylüyorum; '1 ay sonra insan içine çıkamayacaklar' diyenler Türkiye'nin her köşesinde, meydanlarda o kentin en kalabalık mitingini yapıyor. 'Birbirinin gözüne bakamayacak' denenler milletin gözünün içine bakıyor ve haklılığını anlatıyor. Anketlerde 'Casusluk suçlamasına inanmıyorum' diyen yüzde 81 var. Bu ülkenin umudu o yüzde 81'de, 86 milyonda" ifadelerini kullandı.

'3,2 TRİLYON DOLAR VERGİ TOPLADILAR'

Özel, hafta sonu maraton koştuğunu hatırlatarak, "Bir madalya kazandım. Sayın Erdoğan kıskanıyor böyle şeyleri. Keşke birlikte koşabilsek. 'Siyaset yumuşar, iyi olur' falan. O diyor ya 'yumuşama.' Ama ben madalyasız bırakmam, madalya törenini yapmamız lazım. AK Parti, 23 yılda 3,2 trilyon dolar vergi topladı. Kendinden önceki 79 yıllık Cumhuriyet döneminde toplanan verginin 6 katı. Dolar bazında 79 yılda toplanan verginin 6 katını 23 yılda toplamışlar. Toplanan o devasa vergi 3,2 trilyon dolar. Özelleştirmeden de 63,4 milyar dolar kazanmışlar. Bunların sonunda, 23 yılın sonunda 'Şanla, şerefle birinciyiz.' Yoksullukta Avrupa 1'inciliği madalyasını Sayın Erdoğan'a takıyorum. İşsizlikte Avrupa 1'inciliği madalyası, gelir adaletsizliğinde Avrupa 1'inciliği madalyası, faizde Avrupa'da 1'inci; ama dünyada 2'nci olmuş. Faizde dünyada 2'ncilik, enflasyonda dünyada 5'incilik madalyası. Bu beşi bir yerdeyi Erdoğan'ın boynuna takalım, öyle gezsin" dedi.