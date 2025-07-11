Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Özgür Özel'in partisinin bugün Antalya'da gerçekleştirilen açık hava etkinliğinde Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı uhdesinde mevcut bir soruşturma evrakıyla ilgili olarak açıkça gerçeğe aykırı bilgileri kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaydığı gerekçesiyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi gereği "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ANTALYA